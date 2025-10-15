باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، فاش کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و ابومحمد الجولانی، رئیس موقت دوره انتقالی در سوریه، امروز در دیدار خود در مسکو، درباره پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه گفت‌و‌گو خواهند کرد.

پسکوف گفت: «قطعا این موضوع به نحوی در طول مذاکرات امروز مطرح خواهد شد، بله، می‌توان انتظار آن را داشت. امروز روز مهمی برای روابط روسیه و سوریه است، اولین دیدار مستقیم در عالی‌ترین سطح از زمان تغییر قدرت در سوریه.»

پسکوف اشاره کرد که این نشست پس از ساعت یک ظهر به وقت مسکو آغاز خواهد شد و برگزاری کنفرانس خبری توسط دو رئیس‌جمهور پس از آن را منتفی دانست.

الجولانی امروز چهارشنبه در چارچوب یک سفر کاری که شامل مذاکرات دوجانبه با پوتین است، وارد مسکو شد. خبرگزاری سانا به نقل از اداره اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری سوریه گزارش داد که «مذاکرات شامل تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک و راه‌های توسعه همکاری‌ها در راستای منافع مشترک دو کشور خواهد بود» و الجولانی با نمایندگان جامعه سوری در روسیه نیز دیدار خواهد کرد.

منبع: آر تی