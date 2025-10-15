صادقیان گفت: استان یزد در شش‌ماه نخست امسال در حوزه صادرات و واردات حضور فعال و رو به رشدی داشته است و تراز تجاری استان در این مدت مثبت ۸۵ میلیون دلار ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: درشش ماهه نخست سال، میزان ارزش صادرات استان حدود ۴۰۱ میلیون دلار و وزن صادرات به حدود ۲/۱۶۱ هزار تن رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ملموسی را نشان می‌دهد؛ که این روند با تکیه بر بخش‌های اصلی همچون معدن و صنایع معدنی، صنعت، کشاورزی و پتروشیمی و پایه نفتی مسیر رو به جلو را ادامه می‌دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به بخش واردات بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ارزش واردات استان به حدود ۳۱۶ میلیون دلار و وزن واردات به حدود ۱۳۰ هزار تن رسید که این اعداد نشان می‌دهد تهران و سایر استان‌های کشور همچنان به عنوان شریک تجاری و تدارکاتی کلیدی برای استان یزد باقی مانده‌اند.

وی با بیان اینکه تراز تجاری استان در شش‌ماه نخست سال جاری با مقدار مثبت ۸۵ میلیون دلار همراه بوده است، گفت: این عدد نتیجه مدیریت دقیق، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های بازرگانی با کشور‌های هدف است. 

صادقیان از فعال‌سازی پتانسیل‌های منطقه‌ای استان و توجه ویژه به ظرفیت‌های صادراتی صنایع کوچک و متوسط خبر داد و افزود: در کنار این موارد، کارگاه‌های آموزشی و صدور گواهی‌های کیفی برای محصولات استان در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا اعتبار صادراتی یزد در بازار‌های جهانی بیش از پیش تقویت شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد همچنین به نقش تشکل‌های صنفی و اتاق بازرگانی در تسهیل فرآیند‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: با همکاری این مجموعه‌ها، فرایند‌های صدور مجوزها، تست‌های کیفی و هماهنگی با مراجع نظارتی ساده‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود تا فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه بتوانند بازار‌های هدف را فتح کنند.

مختصری از آمار کلان صادرات و واردات استان حاکی از این است که بخش معدن و صنایع معدنی، صنعت، کشاورزی، حرفه‌های پتروشیمی و نفت، تا صنایع بافندگی و فرش و صنایع دستی از جمله محور‌های اصلی صادراتی استان در نیمه نخست سال جاری بوده‌اند و تلاش‌های دولت در حوزه زیرساختی مانند گسترش مجتمع‌های لجستیک و توسعه واحد‌های فرآوری، در تقویت جایگاه استان در زنجیره ارزش جهانی نقش مؤثری ایفا کرده است.
منبع: روابط عمومی

برچسب ها: صنعت، معدن و تجارت ، استان یزد جزء استان های برتر ، افزایش صادرات یزد
خبرهای مرتبط
موفقیت قطب پزشکی کشور تکرار شد/ استان یزد، جزء ۱۰ استان موفق در مهار کرونا
مدیرکل گمرکات استان یزد:
گمرک استان یزد در ردیف 10 گمرک برتر کشور قرار دارد
مدیرکل گمرک استان یزد خبر داد؛
صادرات ۳۷۴ میلیون دلاری کالا‌های استان یزد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراز تجاری مثبت ۸۵ میلیون دلاری یزد در شش‌ماه نخست ۱۴۰۴
آخرین اخبار
تراز تجاری مثبت ۸۵ میلیون دلاری یزد در شش‌ماه نخست ۱۴۰۴
بازگشایی اولین جشنواره غذا‌های سالم، سنتی و محلی در شهر حمیدیا
تشدید نظارت بر بازار گوشت و مرغ در یزد با هدف تأمین نیاز مصرف‌کنندگان