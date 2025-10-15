باشگاه خبرنگاران جوان - محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: درشش ماهه نخست سال، میزان ارزش صادرات استان حدود ۴۰۱ میلیون دلار و وزن صادرات به حدود ۲/۱۶۱ هزار تن رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ملموسی را نشان می‌دهد؛ که این روند با تکیه بر بخش‌های اصلی همچون معدن و صنایع معدنی، صنعت، کشاورزی و پتروشیمی و پایه نفتی مسیر رو به جلو را ادامه می‌دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به بخش واردات بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ارزش واردات استان به حدود ۳۱۶ میلیون دلار و وزن واردات به حدود ۱۳۰ هزار تن رسید که این اعداد نشان می‌دهد تهران و سایر استان‌های کشور همچنان به عنوان شریک تجاری و تدارکاتی کلیدی برای استان یزد باقی مانده‌اند.

وی با بیان اینکه تراز تجاری استان در شش‌ماه نخست سال جاری با مقدار مثبت ۸۵ میلیون دلار همراه بوده است، گفت: این عدد نتیجه مدیریت دقیق، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های بازرگانی با کشور‌های هدف است.

صادقیان از فعال‌سازی پتانسیل‌های منطقه‌ای استان و توجه ویژه به ظرفیت‌های صادراتی صنایع کوچک و متوسط خبر داد و افزود: در کنار این موارد، کارگاه‌های آموزشی و صدور گواهی‌های کیفی برای محصولات استان در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا اعتبار صادراتی یزد در بازار‌های جهانی بیش از پیش تقویت شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد همچنین به نقش تشکل‌های صنفی و اتاق بازرگانی در تسهیل فرآیند‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: با همکاری این مجموعه‌ها، فرایند‌های صدور مجوزها، تست‌های کیفی و هماهنگی با مراجع نظارتی ساده‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود تا فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه بتوانند بازار‌های هدف را فتح کنند.

مختصری از آمار کلان صادرات و واردات استان حاکی از این است که بخش معدن و صنایع معدنی، صنعت، کشاورزی، حرفه‌های پتروشیمی و نفت، تا صنایع بافندگی و فرش و صنایع دستی از جمله محور‌های اصلی صادراتی استان در نیمه نخست سال جاری بوده‌اند و تلاش‌های دولت در حوزه زیرساختی مانند گسترش مجتمع‌های لجستیک و توسعه واحد‌های فرآوری، در تقویت جایگاه استان در زنجیره ارزش جهانی نقش مؤثری ایفا کرده است.

منبع: روابط عمومی