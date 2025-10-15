وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس هیات نمایندگی فلسطین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ریاض منصور، رئیس هیات نمایندگی فلسطین در اجلاس جنبش عدم تعهد-کامپالا (اوگاندا) دیدار و گفت‌وگو کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، فلسطین
