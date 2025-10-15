علاالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره روند استخدام قبول شدگان در آزمون استخدامی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو-  علاالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به روند استخدام قبول شدگان در آزمون استخدامی بیان کرد: پس از پذیرش، پیامک برای شرکت‌کنندگان ارسال می‌گردد و دعوت به مصاحبه انجام می‌شود. لازم است متذکر شوم بخشی از امتیازات شرکت‌کننده در آزمون، مربوط به آزمون کتبی است و سی درصد امتیاز به آزمون شفاهی اختصاص دارد. دعوت‌ها به صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد.
 
وی با اشاره به تعداد اندک درخواست های ادامه داد: نیازسنجی دستگاه‌ها در حال انجام است. دستگاه‌ها نیازسنجی‌های خود را به ما اعلام می‌کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
دولت چهاردهم ، سازمان اداری و استخدامی
