معاون وزیر صمت از فعال شدن پتانسیل معادن طلا و مس در شمال غرب کشور خبر داد و گفت: تمامی پیمانکاران در این بخش آمادگی کامل دارند.

محمد مسعود سمیعی نژاد رئیس هیات عامل ایمیدرو، بر فعال سازی پتانسیل های معدنی شمال غرب کشور به ویژه حوزه طلا و مس تاکید کرد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: این پتانسیل‌ها با مشارکت و سرمایه بخش خصوصی و حمایت‌های استان فعال و برنامه‌های آن اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، افزود: پروژه‌ای راهبردی در حوزه طلا و مس در استان‌های شمال‌غرب کشور در دستور کار قرار گرفته که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه را به خود اختصاص خواهد داد.

سمیعی‌نژاد افزود: بیشتر پیمانکاران بزرگ کشور برای مشارکت در این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند که امیدواریم مراحل اجرایی آن به سرعت آغاز شود.