باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که ازشکسته شدن لوله آب شهری وگرفتگی فاضلاب درشهرستان خرمشهر خیابان جمهوری در استان خوزستان می‌گذرد. اما هیچ اقدامی به منظور ترمیم آن صورت نگرفته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام واحترام مدت ۸ ماه ازشکسته شدن لوله‌ی آب شهری وگرفتگی فاضلاب شهرستان خرمشهر خیابان جمهوری کوچه جمهوری ۲ در استان خوزستان می‌گذرد؛ با شماره آب و فاضلاب حداقل ۵۰ بار زنگ زدیم حضوری ۳۰ بار رفتیم؛ اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

