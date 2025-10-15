باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در رادیو گفت‌و‌گو در تشریح جزئیات انتخابات پیش‌روی شورا‌های اسلامی کشور پرداخت و با اشاره به تمدید ده‌ماهه دوره شورا‌های ششم بر اساس قانون انتخابات شورا‌ها اعلام کرد: انتخابات یازده اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

اسلامی تأکید کرد: ستاد انتخابات کشور در تلاش است تا چرخه زمانی انتخابات شورا‌ها بر اساس قانون به‌درستی رعایت شود. در حال حاضر در فرآیند مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌ها هستیم که شامل مقامات و مشاغل هم‌تراز می‌شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور توضیح داد: داوطلبانی که در حوزه ملی مسئولیت دارند باید در هر حوزه انتخابیه‌ای که قصد ثبت‌نام دارند استعفا دهند. این حکم برای کسانی که در رتبه‌بندی استانی، شهرستانی یا بخشی هستند نیز صادق است، مگر اینکه در حوزه انتخابیه دیگری ثبت‌نام کنند که مسئولیت آنها در آن حوزه نباشد.

وی درباره شهرداران و مدیران شهری اشاره کرد و گفت: این افراد نیز باید در همان حوزه انتخابیه‌ای که قصد کاندیداتوری دارند استعفا دهند. این فرآیند تا ۲۷ مهرماه ادامه خواهد داشت، زیرا ثبت‌نام نامزد‌های شورای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه به‌صورت الکترونیک انجام خواهد شد.

اسلامی گفت: یکی از تغییرات مهم در انتخابات پیش‌رو، تغییر نظام انتخاباتی شورای شهر تهران از اکثریتی به تناسبی یا فهرستی است. این تغییر نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی گسترده است تا مردم با نحوه برگزاری انتخابات تناسبی آشنا شوند. ستاد انتخابات کشور در حال آموزش فرمانداران، کادر مرتبط با ستاد انتخابات و همچنین نامزد‌ها و احزاب سیاسی در این زمینه است. ثبت‌نام نامزد‌ها به‌صورت الکترونیک انجام خواهد شد و پیوند مختص ثبت‌نام در فضای وب معرفی خواهد شد.

اسلامی تأکید کرد: زمان‌بندی ثبت‌نام متفاوت خواهد بود و از طریق اطلاعیه‌های ستاد انتخابات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور به فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اشاره کرد و گفت: این فرآیند در هیئت‌های اجرایی و نظارت انجام خواهد شد و پس از آن، زمان‌بندی تبلیغات در حوزه‌های انتخابیه اعلام خواهد شد.

وی همچنین به اهمیت رعایت موازین قانونی در انتخابات تأکید کرد و گفت: ما به‌دنبال این هستیم که تمام فرآیند‌های انتخاباتی بر اساس قانون و در چارچوب زمانی مشخص انجام شود تا انتخاباتی سالم و عادلانه برگزار شود.

اسلامی از همه داوطلبان و احزاب سیاسی خواست تا با رعایت قوانین و مقررات، در فرآیند انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و افزود: انتخابات شورا‌های اسلامی کشور یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی سال آینده خواهد بود و امیدواریم با مشارکت گسترده مردم، شاهد تشکیل شورا‌هایی کارآمد و پاسخگو باشیم.

اسلامی مطرح کرد: انتخابات شورا‌های اسلامی کشور به‌عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت شهری و روستایی، نقش کلیدی در توسعه محلی و پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان دارد. با تغییر نظام انتخاباتی در تهران و ثبت‌نام الکترونیک نامزد‌ها، انتظار می‌رود که انتخابات پیش‌رو با مشارکت گسترده‌تر مردم و شفافیت بیشتر برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: ستاد انتخابات کشور نیز با برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی به‌موقع، در تلاش است تا انتخاباتی سالم و عادلانه را رقم بزند. با توجه به اهمیت این رویداد، انتظار می‌رود که احزاب سیاسی و داوطلبان نیز با رعایت قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات مشارکت فعال داشته باشند تا شاهد تشکیل شورا‌هایی کارآمد و پاسخگو باشیم.

اسلامی افزود: انتخابات شورا‌های اسلامی کشور نه‌تنها یک رویداد سیاسی، بلکه فرصتی برای مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های محلی و توسعه پایدار است. با امید به اینکه انتخابات پیش‌رو بتواند به این اهداف دست یابد، انتظار می‌رود که همه ذی‌نفعان با مسئولیت‌پذیری و تعهد، در این فرآیند مهم مشارکت کنند.