باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در رادیو گفتوگو در تشریح جزئیات انتخابات پیشروی شوراهای اسلامی کشور پرداخت و با اشاره به تمدید دهماهه دوره شوراهای ششم بر اساس قانون انتخابات شوراها اعلام کرد: انتخابات یازده اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
اسلامی تأکید کرد: ستاد انتخابات کشور در تلاش است تا چرخه زمانی انتخابات شوراها بر اساس قانون بهدرستی رعایت شود. در حال حاضر در فرآیند مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها هستیم که شامل مقامات و مشاغل همتراز میشود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور توضیح داد: داوطلبانی که در حوزه ملی مسئولیت دارند باید در هر حوزه انتخابیهای که قصد ثبتنام دارند استعفا دهند. این حکم برای کسانی که در رتبهبندی استانی، شهرستانی یا بخشی هستند نیز صادق است، مگر اینکه در حوزه انتخابیه دیگری ثبتنام کنند که مسئولیت آنها در آن حوزه نباشد.
وی درباره شهرداران و مدیران شهری اشاره کرد و گفت: این افراد نیز باید در همان حوزه انتخابیهای که قصد کاندیداتوری دارند استعفا دهند. این فرآیند تا ۲۷ مهرماه ادامه خواهد داشت، زیرا ثبتنام نامزدهای شورای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دیماه بهصورت الکترونیک انجام خواهد شد.
اسلامی گفت: یکی از تغییرات مهم در انتخابات پیشرو، تغییر نظام انتخاباتی شورای شهر تهران از اکثریتی به تناسبی یا فهرستی است. این تغییر نیازمند اطلاعرسانی و آگاهسازی گسترده است تا مردم با نحوه برگزاری انتخابات تناسبی آشنا شوند. ستاد انتخابات کشور در حال آموزش فرمانداران، کادر مرتبط با ستاد انتخابات و همچنین نامزدها و احزاب سیاسی در این زمینه است. ثبتنام نامزدها بهصورت الکترونیک انجام خواهد شد و پیوند مختص ثبتنام در فضای وب معرفی خواهد شد.
اسلامی تأکید کرد: زمانبندی ثبتنام متفاوت خواهد بود و از طریق اطلاعیههای ستاد انتخابات اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور به فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اشاره کرد و گفت: این فرآیند در هیئتهای اجرایی و نظارت انجام خواهد شد و پس از آن، زمانبندی تبلیغات در حوزههای انتخابیه اعلام خواهد شد.
