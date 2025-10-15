تیم ملی فوتبال انگلیس در همه بازی‌های رسمی‌اش با توماس توخل بدون دریافت هیچ گلی به پیروزی رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال انگلیس سه‌شنبه‌شب (۲۲ مهر) توانست تیم ملی لتونی را در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه پنج بر صفر شکست دهد. توماس توخل از ژانویه ۲۰۲۵ هدایت این تیم را بر عهده دارد. تحت هدایت او تا کنون هفت بازی رسمی را برگزار کرده و در آنها هفت برد به دست آورده و توانسته ۲۱ گل به ثمر برساند و هیچ گلی را هم دریافت نکرده است. تنها باخت این تیم در بازی دوستانه برابر سنگال بود که انگلیسی‌ها در خانه سه بر یک شکست خوردند.

هری کین در بازی با لتونی دو گل به ثمر رساند تا فصل درخشانش در بایرن مونیخ و تیم ملی انگلیس ادامه داشته باشد. این بازیکن در سال ۲۰۲۵ در هفت بازی ملی توانسته هفت گل به ثمر برساند. این در شرایطی است که او سال قبل در ۱۴ بازی ملی توانسته بود هفت گل بزند.

کین در رده باشگاهی نیز درخشان بوده و در ۱۰ بازی توانسته است ۱۸ گل به ثمر برساند.

مهاجم بایرن مونیخ و تیم ملی انگلیس درباره صعود زودهنگام تیم ملی کشورش به جام جهانی گفت: رسیدن به جام جهانی در حالی که دو دور دیگر باقی مانده است و گلی دریافت نکرده‌ایم، دستاورد بزرگی است. ما فوتبال فوق‌العاده‌ای را بازی می‌کنیم.

تیم ملی انگلیس در شش بازی شش برد به دست آورده، ۱۸ گل به ثمر رسانده و حتی یک گل را هم دریافت نکرده است.

انگلیس اولین تیم اروپایی لقب گرفت که توانست جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال انگلیس ، جام جهانی ، بایرن مونیخ
خبرهای مرتبط
توخل: کین بهترین مهاجمی است که تاکنون داشته‌ام
با استعفا همه را خوشحال کنید؛
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
اعتراض سرمربی عراق: این بی‌عدالتی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
نگاهی به عملکرد بازیکنان ایران در دیدار با تیم ملی فوتبال تانزانیا
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
اعتراض سرمربی عراق: این بی‌عدالتی است
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
پرسپولیسی ها نقره داغ شدند
باشگاه پرسپولیس برگزاری دربی در قطر را تکذیب کرد
آخرین اخبار
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
صعود اسنوکرباز ایران به مسابقات آزاد انگستان با شکست حریف ایرلندی
بازدید دبیرکل انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی از امکانات ایران
رکورد چشم‌گیر انگلیس با توخل
باشگاه پرسپولیس برگزاری دربی در قطر را تکذیب کرد
درآمد ۲۴۰ میلیارد ریالی فدراسیون فوتبال از جیب باشگاه‌ها
دروازه بان فولاد زیر تیغ جراحان رفت
اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال
میزبانی گیلان در المپیاد استعدادهای برتر اینلاین فری استایل
توخل: کین بهترین مهاجمی است که تاکنون داشته‌ام
عضو جدید هیات مدیره استقلال مشخص شد
تاجرنیا: ورزشگاه امام رضا مشکلی برای میزبانی از داربی ندارد
دبیرکل انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی وارد ایران شد
مسابقات فوتسال کافا به سال ۲۰۲۶ موکول شد
اعتراض سرمربی عراق: این بی‌عدالتی است
نگاهی به عملکرد بازیکنان ایران در دیدار با تیم ملی فوتبال تانزانیا
به نقش کلیدی خود در اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی عمل کنید
پیام رئیس فدراسیون نابینایان در روز جهانی عصای سفید
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
سرمربی تانزانیا: شکست مقابل ایران طبیعی بود، اما تیمم آینده‌دار است
جای خالی مدال جهانی در ویترین افتخارات «مبینا نعمت زاده»
پرسپولیسی ها نقره داغ شدند
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
صعود سنگال و ساحل‌عاج به جام جهانی ۲۰۲۶
بردن تیم ۱۰۷ دنیا برای تاج و قلعه نویی افتخار است/ آبروی تیم ملی ایران در جام جهانی می‌رود
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل