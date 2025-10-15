باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال انگلیس سه‌شنبه‌شب (۲۲ مهر) توانست تیم ملی لتونی را در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه پنج بر صفر شکست دهد. توماس توخل از ژانویه ۲۰۲۵ هدایت این تیم را بر عهده دارد. تحت هدایت او تا کنون هفت بازی رسمی را برگزار کرده و در آنها هفت برد به دست آورده و توانسته ۲۱ گل به ثمر برساند و هیچ گلی را هم دریافت نکرده است. تنها باخت این تیم در بازی دوستانه برابر سنگال بود که انگلیسی‌ها در خانه سه بر یک شکست خوردند.

هری کین در بازی با لتونی دو گل به ثمر رساند تا فصل درخشانش در بایرن مونیخ و تیم ملی انگلیس ادامه داشته باشد. این بازیکن در سال ۲۰۲۵ در هفت بازی ملی توانسته هفت گل به ثمر برساند. این در شرایطی است که او سال قبل در ۱۴ بازی ملی توانسته بود هفت گل بزند.

کین در رده باشگاهی نیز درخشان بوده و در ۱۰ بازی توانسته است ۱۸ گل به ثمر برساند.

مهاجم بایرن مونیخ و تیم ملی انگلیس درباره صعود زودهنگام تیم ملی کشورش به جام جهانی گفت: رسیدن به جام جهانی در حالی که دو دور دیگر باقی مانده است و گلی دریافت نکرده‌ایم، دستاورد بزرگی است. ما فوتبال فوق‌العاده‌ای را بازی می‌کنیم.

تیم ملی انگلیس در شش بازی شش برد به دست آورده، ۱۸ گل به ثمر رسانده و حتی یک گل را هم دریافت نکرده است.

انگلیس اولین تیم اروپایی لقب گرفت که توانست جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد.