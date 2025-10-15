مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: بامداد امروز وزش باد شدید با حداکثر سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از این طوفان، دید افقی را به ۲ هزار متر کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۴۷ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به حدود ۱۵۰۰ متر محدود شد.

محسن حیدری افزود: در نیمه شمالی استان تا اوایل هفته آینده وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: هنگام وقوع گردوخاک، بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری پرهیز کنند. همچنین رعایت نکات ایمنی در تردد‌های جاده‌ای، محافظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز جدی از کار در ارتفاعات ضروری است.

روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان