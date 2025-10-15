الجولانی قصد دارد در جریان اولین سفر رسمی خود به مسکو، رسما از پوتین درخواست تحویل بشار اسد را بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع خبری گزارش دادند که ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه در مرحله انتقالی و سرکرده تحریرالشام قصد دارد در اولین سفر خود به روسیه، درخواست تحویل بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه را که در دسامبر (ماه آذر) به مسکو گریخته بود، مطرح کند.

یک منبع دولتی سوری امروز به خبرگزاری «فرانس‌پرس» گفت که الجولانی از رئیس‌جمهور روسیه درخواست خواهد کرد تا همه کسانی را که پیشتر با گروه‌هایی مانند داعش و تحریرالشام درگیر شدند و در روسیه حضور دارند، و در رأس آنها بشار اسد، را تحویل دهد.»

بر اساس گزارش خبرگزاری «سانا»، الجولانی به منظور «انجام مذاکرات با همتای روس خود، ولادیمیر پوتین، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک، در یک سفر رسمی وارد روسیه شده است.»

کرملین امروز اعلام کرده بود که «در پانزدهم اکتبر (۲۳ مهر)، مذاکراتی میان ولادیمیر پوتین و ابومحمد الجولانی، که در یک سفر کاری به روسیه می‌آید، برگزار خواهد شد.»

کرملین توضیح داد که قرار است وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه روابط روسیه و سوریه در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه، و آخرین تحولات خاورمیانه مورد بحث قرار گیرد.

منبع: الاخبار

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
متاسفانه پوتین سیاست بدیم بره نداره
فقط بگیریم بره
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
توله سگ رنگ عوض داعشی مزدورصهیون وامریکاخفه شو
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بشین تا پست بده روسیه
۲
۵
پاسخ دادن
