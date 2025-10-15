سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، در جمع مدیران شرکت‌های فناور و سرمایه‌گذاران عرصه فناوری اطلاعات، ارتباطات و الکترونیک، این همایش را فرصتی برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و شکل‌دهی به همکاری‌های فناورانه میان کشورهای مختلف جهان به منظور تحول اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نقشی کلیدی در حمایت از توسعه فناوری، دیجیتالی‌سازی صنایع و گسترش صادرات خدمات فناورانه دارد.

حسن‌زاده افزود: اتاق ایران با همکاری تشکل‌های تخصصی وابسته به خود از جمله فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (فاوا)، در برگزاری رویدادهای بین‌المللی، جلسات B2B و پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، زمینه ارتباط شرکت‌های فناور ایرانی با بازارهای جهانی را فراهم کرده است.

او افزود: اتاق ایران در حال طراحی نقشه راه صادرات دیجیتال ایران است تا مسیر حضور شرکت‌های فناور در بازارهای بین‌المللی تسهیل شود و خدماتی مانند مشاوره، تسهیل مالیات و معرفی بازارهای هدف فراهم شود. ایران آماده است تا در قالب پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری دوطرفه، آموزش تخصصی و تبادل داده‌های فناورانه، همکاری‌های پایدار با سایر کشورها را گسترش دهد. همچنین در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، شهر هوشمند، فناوری‌های ابری و الکترونیک صنعتی ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای همکاری وجود دارد.

رئيس اتاق ایران با بیان اینکه ایران با جمعیتی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق، یکی از کشورهای پیشرو منطقه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۳ درصد جمعیت کشور جمهوری اسلامی ایران به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به بیش از ۱۱۶ درصد رسیده است.

حسن‌زاده با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰هزار شرکت دانش‌بنیان و فناور در ایران فعال هستند که حدود ۲۴ درصد آن‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و صنایع الکترونیک فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: از میان این شرکت‌ها، صدها استارتاپ توانسته‌اند محصولات خود را در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فین‌تک، سلامت دیجیتال، خدمات ابری، اینترنت اشیاء و امنیت سایبری به بازارهای منطقه‌ای صادر کنند.

او به سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد و بیان داشت: این سهم در پنج سال گذشته تقریباً دو برابر شده و نشان‌دهنده شتاب تحول دیجیتال در ایران است.

حسن‌زاده در تشریح جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری (WIPO 2024)، به رتبه ایران به عنوان شصت‌و چهارمین کشور جهان در شاخص جهانی نوآوری و چهارمین کشور خاورمیانه در این شاخص اشاره کرد و افزود: ایران در شاخص «آمادگی شبکه‌ای» (NRI) نیز رتبه ۷۹ را کسب کرده است، این ارقام نشانه‌ای از رشد مستمر زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در ایران است.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه در بخش الکترونیک، ایران طی سال ۲۰۲۴ پیشرفت‌های قابل‌توجهی در تولید تجهیزات مخابراتی، قطعات الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند داشته است، یادآور شد: بر اساس داده‌های رسمی، ظرفیت تولید قطعات الکترونیکی در کشور بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و در حوزه سنسورها، ریزپردازنده‌ها و تجهیزات مخابراتی، چندین شرکت دانش‌بنیان توانسته‌اند محصولات رقابتی تولید کنند. در بخش خدمات نیز بیش از ۸ میلیارد تراکنش الکترونیکی در بسترهای دولت الکترونیک و سامانه‌های تبادل داده ملی (NIX) در سال گذشته انجام شده است، آماری که نشان‌دهنده توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال در کشورمان است.

او با بیان اینکه نسل جدیدی از شرکت‌های ایرانی اکنون در حال فعالیت در پروژه‌های بین‌المللی در زمینه توسعه سامانه‌های پردازش ابری تا طراحی تراشه‌های بومی و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی هستند، تاکید کرد: ما باور داریم که آینده اقتصاد کشور در گرو توسعه فناوری، نوآوری و تعامل بین‌المللی است. ایران با زیرساخت‌های علمی، نیروی انسانی متخصص و شرکت‌های فناور خود، آماده است تا در مسیر اقتصاد دیجیتال جهانی نقش‌آفرینی کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد این نشست نقطه آغاز پروژه‌های مشترک فناورانه و زمینه‌ساز آینده‌ای دیجیتال و پایدار برای مشارکت و توسعه در سطح بین‌المللی بویژه کشورهای منطقه باشد.