وزیر امور خارجه گفت: ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ به موجب برجام، باطل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد به اوگاندا سفر کرده است، صبح امروز ضمن شرکت در نشست عمومی این اجلاس، مواضع کشورمان را طی یک سخنرانی تبیین کرد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر ضرورت پاسداشت اصول بنیادین جنبش عدم تعهد به‌ویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، احترام به اصول و اهداف منشور ملل متحد، منع توسل به زور و محکومیت اقدامات قهرآمیز یکجانبه، خواستار تقویت همبستگی و اتحاد کشور‌های در حال توسعه برای مقابله با چالش‌ها و تهدید‌های فزاینده ناشی از یکجانبه‌گرایی و سیطره‌جویی برخی قدرت‌ها شد.

وزیر امور خارجه با اشاره به هجمه جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در خرداد ماه گذشته، این اقدام را مصداق روشن قانون‌شکنی و یاغی‌گری این دو رژیم دانست و نسبت به تداوم تهدیدات از ناحیه آنها علیه صلح و امنیت جهانی هشدار داد.

عراقچی سوء استفاده سه کشور اروپایی از ساز و کار حل اختلاف برجام و شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران، که با مخالفت چند عضو شورای امنیت از جمله دو عضو دائم این شورا مواجه شد، را اقدامی غیرقانونی خواند که نمی‌تواند واجد آثار حقوقی باشد. 

وزیر امور خارجه با یادآوری موعد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مفاد آن در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران در روز ۲۶ مهر ۱۴۰۴، خواستار مخالفت کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد با سوء استفاده از نهاد‌های بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای باج‌گیری و اعمال فشار بر کشور‌های در حال توسعه شد. 

عراقچی همچنین تصریح کرد که با توجه به عدم صلاحیت سه کشور اروپایی در توسل به سازوکار حل اختلاف برجام، محرز بودن سوء نیت آنها و نیز مخالفت صریح دو عضو دائم شورای امنیت با این حرکت سه کشور اروپایی، ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ به موجب برجام، باطل است و بنابراین نباید از سوی کشور‌ها واجد اثر حقوقی شناخته شود.

وزیر امور خارجه موضوع فلسطین را یکی از مهمترین مسائل بین‌المللی خواند که حل آن بدون رفع علت اصلی آن یعنی اشغالگری و محرومیت ملت فلسطین از حق بنیادین تعیبن سرنوشت ممکن نخواهد شد. عراقچی با تاکید بر حق مشروع و قانونی ملت فلسطین برای ادامه مبارزه جهت احقای حق تعیین سرنوشت، مسئولیت همه دولت‌ها را در این خصوص متذکر شد و تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی برای توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج اشغاگران از غزه، ارسال بدون مانع کمک‌های انسانی و بازسازی غزه حمایت می‌کند و در عین حال موکدا بر لزوم پایان دادن به بی‌کیفری رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست تاکید می‌کند.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت همبستگی و حمایت از کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد که در معرض اقدامات قهرآمیز یکجانبه و ظالمانه آمریکا قرار دارند، از جمله ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، بلاروس و ایران تاکید کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، مکانیسم ماشه ، فلسطین
خبرهای مرتبط
دیدار عراقچی و همتای ونزوئلایی
دیدار عراقچی با رئیس هیات نمایندگی فلسطین
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
سخنگوی دولت: هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
نیکزاد: حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است، اما نصف وزیر دریافتی ندارند
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
آخرین اخبار
اسلامی: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است
پزشکیان: توطئه‌افکنی خارجی بی‌تاثیر است/ تحکیم همبستگی و وفاق وظیفه همگانی است
ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، باطل است
با تغییر نظام انتخاباتی در تهران انتخابات شوراها با شفافیت بیشتری برگزار می‌شود
چرا تعداد درخواست های دستگاه های اجرایی برای پذیرش در آزمون کم است؟
فرمانده نیروی هوایی ارتش: دشمن به‌دنبال تضعیف انگیزه نیرو‌های مسلح است
حجت الاسلام ناطق نوری چهره انقلابی دهه ۶۰ یا یک روشن فکر ۱۴۰۴؟
دیدار عراقچی با رئیس هیات نمایندگی فلسطین
دیدار عراقچی و همتای ونزوئلایی
قائم پناه: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و خروج از لیست سیاه FATF به زودی محقق شود
سخنگوی دولت: هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید
نشست خبری رئیس‌جمهور سه شنبه ۲۹ مهر برگزار می‌شود
عارف: دولت هیچ تصمیمی بر خلاف منافع عشایر نمی‌گیرد
نیکزاد: حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است، اما نصف وزیر دریافتی ندارند
تعیین اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی در مجلس
ابلاغ دو قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر و تشدید مجازات جاسوسی
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
پیام قالیباف به رئیس مجلس بورکینافاسو درباره گسترش مناسبات
آملی‌لاریجانی: ترامپ درباره ایران هذیان می‌گوید
ارسال بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت به شورای‌عالی آموزش و پرورش جهت نهایی‌سازی و اجرا
تأیید «حذف چهار صفر پول ملی» در مجمع تشخیص مصلحت
عارف: دولت چهاردهم از فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران حمایت می‌کند