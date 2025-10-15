باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر ایمن المجالی دبیرکل انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی با حضور در محل کمیته ملی المپیک با محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این دیدار خسرویوفا ضمن خوش آمدگویی به دبیرکل و هیئت همراه اظهار داشت: برای شما برادر ناصر و همکارانتان در بازدید از ۳ کشور اسلامی کاندیدای میزبانی بازیهای همبستگی آرزوی موفقیت داشته و اطمینان دارم با نگاه حرفهای و تخصصی که دارید قطعا بهترین انتخاب را خواهید داشت.
خسرویوفا ادامه داد: آنچه مهم است انتخاب بهترین میزبان کشورهای اسلامی است. هرچند به لحاظ ملیتی علاقمند هستیم که ایران میزبان بازیها باشد.
رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه موضوع میزبانی ایران مورد تایید و استقبال رئیس جمهور و هیئت دولت است، افزود: به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک در نشست هیئت دولت و با حضور رئیس جمهور از من دعوت شد تا گزارشی از حضور کاروان ایران در ادوار گذشته بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و میزبانی این رویداد ارائه نمایم که با استقبال بسیار خوب رئیس جمهور و شهردار تهران همراه بود.
خسرویوفا در ادامه افزود: در اولین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که در مکه و مدینه برگزار شد حضور داشتم و خاطرات بسیار خوبی دارم. اگر از من نظر سنجی شود قطعا تمایل دارم تمامی ادوار به دلیل فضای معنوی در مکه و مدینه باشد ولی موضوع اصلی وحدت کشورهای اسلامی است.
وی ادامه داد: باید به انجمن همبستگی کشورهای اسلامی تبریک گفت که با موضوع ورزش تلاش میکند کشورهای اسلامی در کنار هم و متحد باشند به خصوص در شرایطی که دشمنان به دنبال تفرقه هستند. مطمئن هستم شما بهترین انتخاب را خواهید داشت و هر کشوری که میزبان بازیها شود از صمیم قلب تبریک خواهم گفت و باور دارم به عنوان کشور اسلامی بایستی همدیگر را حمایت کنیم.
رئیس کمیته ملی المپیک در پایان ابراز امیدواری کرد که پرنس عبدالعزیز را به زودی در تهران دیدار کنیم.
ناصر ایمن المجالی دبیرکل انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی با ابراز خوشحالی از حضور در ایران گفت: افتخار بزرگی است که اینجا هستیم. ایران کشور بزرگی است و یکی از بزرگترین سرمایههای بازیهای کشورهای اسلامی با داشتن ۱۱۸ مدال طلا است. این ارقام نشان دهنده میزان وفاداری و اهمیتی است که این رویداد برای کشور ایران دارد. ما شاهد بودیم که با چه شور و اشتیاقی در این رویدادها حضور داشتهاید و برای این احساس سپاسگزاریم.
دبیرکل انجمن همبستگی در خصوص انتخاب میزبان بازیها اظهار داشت: ما این انتخاب را به رای گیری نخواهیم گذاشت. اگرچه فشارهای بسیاری به دلیل مارکتینگ ممکن است مطرح شود، اما تلاش میکنیم به عنوان یک سازمان همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی کاملا بی طرف عمل کنیم.
وی گفت: تلاش میکنیم رقابتها را برای زمین مسابقه بگذاریم و سایر موارد را در زمین دوستی. قطعا هر کشوری میتواند متفاوت از دیگری باشد، ما به دنبال ایجاد رقابت نیستیم، ما میخواهیم روحیه همکاری و مشارکت را تقویت کنیم. خوشحالیم که ۸ کشور پیشنهاد میزبانی دادند، ۶ کشور نامه رسمی زدند و در نهایت ۳ کشور مکاتبات نهایی برای کاندیدایی این بازیها ارسال کردند، باور کنید انتخاب سختی است.
ناصر مجالی در ادامه با اشاره به اینکه تیمی که وی را همراهی میکنند همگی نگاه مثبت و خوبی نسبت به ایران و ورزش ایران دارند اظهار داشت: ما خوشحالیم که اینجا هستیم، بارها قول داده بودیم ولی محقق نشد. این روحیه برادری و دوستی ما نباید تنها در ورزش باشد، رئیس و هیئت رئیسه انجمن کاملا مشتاق هستند با استفاده از موضوع ورزش این ارتباطات را توسعه دهیم.
در این دیدار مهدی علینژاد دبیرکل، فرید فتاحیان مشاور رئیس، عاطفه اسلامیان مدیر امور بین الملل، فاطمه مسعود، فجر جاسم حسن محمد و اشرف سید عبداللطیف هیئت همراه از انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی نیز حضور داشتند.
همچنین ناصر ایمان مجالی دبیر کل، فاطمه مسعود حیات، اشرف دروه و فاجر محمد از اعضای انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی که شب گذشته و با استقبال دبیر کل کمیته ملی المپیک وارد کشورمان شده بودند صبح امروز در نشستی توجیهی موارد مورد لزوم برای بررسی میزبانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را با مسئولین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش مطرح و بررسی کردند.
مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و برخی مدیران و مشاورین کمیته به همراه محزون سرپرست دفتر برنامه ریزی ورزش قهرمانی و ثابت قدم مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از طرف وزارت ورزش و جوانان در این نشست حضور داشتند.
در ابتدای این نشست توجیهی، گزارش کامل از اماکن ورزشی تهران، محلهای تعیین شده برای اسکان ورزشکاران و کادر فنی و اجرایی، حمل و نقل، تغذیه، امنیت، رسانه و. مطرح شد و در ادامه طرفین به بحث و بررسی پیرامون موضوع میزبانی و پیشنهاد مطرح شده پرداختند.