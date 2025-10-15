آرا شاوردیان گفت: افتتاح ایستگاه مترو در تهران، با نام مریم مقدس (س) نمادی از وحدت و احترام ایرانیان به اقلیت‌های دینی است.

باشګاه خبرنګاران جوان؛ حسین قربانی - آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: افتتاح ایستگاه مترو در تهران، با نام مریم مقدس(س)  نمادی از وحدت و احترام ایرانیان به اقلیت‌های دینی است.

وی افزود: این ایستگاه که در تقاطع خیابان کریم‌خان زند و خیابان استاد نجات‌اللهی، در مجاورت بوستان حضرت مریم و کلیسای سرکیس مقدس واقع شده است، با این نامگذاری، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

نماینده جامعه ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی، نام‌گذاری این ایستگاه به نام مقدس حضرت مریم مقدس(س) را مایه افتخار دانست و تاکید کرد: ما در ایران، سال‌هاست که همه اقوام، ادیان و مذاهب در کنار هم زندگی می‌کنیم و ایران عزیز همچون فرشی هزار رنگ است که هر یک از گره‌های آن متعلق به آیین‌ها، آداب و مذاهب مختلف است و در کنار هم یک مفهوم واحد را شکل می‌دهیم. نمونه بارز این وحدت، حضور ما در هشت سال دفاع مقدس و نبرد با متجاوزین در جبهه‌های مختلف بوده است.

وی افزود: این نامگذاری نشان‌دهنده احترام ویژه ایرانیان به همه پیروان ادیان الهی است؛ همان‌گونه که اصول مهمی در قانون اساسی کشور به حقوق اقلیت‌های دینی اختصاص یافته است. این امر نشان می‌دهد که مدیران و مسئولین شهری، در هدف اصلی خود که خدمت به مردم است، فرقی بین مردم از نظر آیین، دین یا قومیت قائل نیستند.

شاوردیان به طراحی ویژه ایستگاه مریم مقدس(س) ایستگاه اشاره کرد و گفت: این ایستگاه از نظر معماری، یکی از معدود ایستگاه‌هایی است که با بهره‌گیری از معماران و طراحان برجسته، با نماد‌ها و المان‌های شهری و دینی طراحی خاصی پیدا کرده است. یکی از خیرین جامعه ارامنه، هزینه ساخت و نصب مجسمه‌ای از حضرت مریم در آغوش عیسی مسیح را متقبل شده که همزمان با روز افتتاحیه ایستگاه رونمایی خواهد شد.

برچسب ها: مسیحیان ، مترو
