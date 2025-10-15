باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز چهارشنبه در جریان یک سفر رسمی در مسکو، میزبان ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه در مرحله انتقالی و سرکرده تحریرالشام بود.

پوتین در این دیدار اشاره کرد که «روسیه و سوریه دهه‌هاست که روابط ویژه‌ای دارند و این روابط همواره با ماهیتی فوق‌العاده دوستانه شناخته شده است»، و آمادگی کشورش را برای «انجام مشاوره‌های دوره‌ای با سوریه از طریق وزارت خارجه » ابراز کرد.

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که «روسیه در روابط خود با سوریه، همواره منافع ملت سوریه را سرلوحه کار خود قرار داده است.»

از سوی دیگر، ابومحمد الجولانی ادعا کرد که «سوریه نوین، در حال بازسازی روابط استراتژیک و سیاسی با تمامی کشورها، و در رأس آنها روسیه، است.» او اشاره کرد که «بخش‌هایی از تأمین غذای سوریه وابسته به تولیدات روسیه است و بسیاری از نیروگاه‌های برق نیز به تخصص مسکو متکی هستند.»

پیش از این الجولانی در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس گفت: امروز، سوریه روابطی آرام با مسکو و پکن بر اساس منافع استراتژیک ایجاد می‌کند، روابط سوریه با روسیه، با روابطش با غرب یا آمریکا در تعارض نیست.

شایان ذکر است که سرکرده تحریرالشام در ماه فوریه گذشته، تماسی تلفنی از ولادیمیر پوتین دریافت کرده بود که در جریان آن رئیس‌جمهور روسیه بر حمایت کشورش از وحدت اراضی، حاکمیت و ثبات سوریه تاکید کرد.

منبع: المیادین