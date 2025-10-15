ملی پوش اسنوکر ایران با کسب دو پیروزی در مرحله انتخابی مسابقات آزاد اسنوکر اسکاتلند موفق شد جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات را کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله انتخابی مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند که یک رویداد اصلی رنکینگ در تور اسنوکر جهانی محسوب می‌شود با حضور امیر سرخوش تنها نماینده حرفه‌ای اسنوکر ایران در انگلستان برگزار شد.

امیر سرخوش در اولین بازی خود در مرحله انتخابی این مسابقات به مصاف حریف اسکاتلندی خود (امان اقبال) رفت و موفق شد حریف را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد.

سرخوش در دومین دیدار نیز امروز چهارشنبه (۲۳ مهر) با نماینده کشور ایرلند شمالی (جردن براون) رو‌به‌رو شد و این حریف را ۴ بر ۱ شکست داد و جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را کسب کرد.

پیش از این حسین وفایی دیگر نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران به خاطر جایگاه خود در رنکینگ اسنوکر حرفه‌ای‌های اسنوکر جهان جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات و حضور در جمع ۳۲ بازیکن پایانی این مسابقات را کسب کرده بود.

برچسب ها: مسابقات جهانی اسنوکر ، مسابقات اسنوکر
خبرهای مرتبط
پیروزی نماینده ایران در مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند
آغاز مسابقات آزاد بریتانیا با حضور اسنوکربازان حرفه‌ای ایران
پیروزی حسین وفایی مقابل اسنوکرباز انگلیسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
نگاهی به عملکرد بازیکنان ایران در دیدار با تیم ملی فوتبال تانزانیا
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
اعتراض سرمربی عراق: این بی‌عدالتی است
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
پرسپولیسی ها نقره داغ شدند
باشگاه پرسپولیس برگزاری دربی در قطر را تکذیب کرد
آخرین اخبار
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
صعود اسنوکرباز ایران به مسابقات آزاد انگستان با شکست حریف ایرلندی
بازدید دبیرکل انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی از امکانات ایران
رکورد چشم‌گیر انگلیس با توخل
باشگاه پرسپولیس برگزاری دربی در قطر را تکذیب کرد
درآمد ۲۴۰ میلیارد ریالی فدراسیون فوتبال از جیب باشگاه‌ها
دروازه بان فولاد زیر تیغ جراحان رفت
اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال
میزبانی گیلان در المپیاد استعدادهای برتر اینلاین فری استایل
توخل: کین بهترین مهاجمی است که تاکنون داشته‌ام
عضو جدید هیات مدیره استقلال مشخص شد
تاجرنیا: ورزشگاه امام رضا مشکلی برای میزبانی از داربی ندارد
دبیرکل انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی وارد ایران شد
مسابقات فوتسال کافا به سال ۲۰۲۶ موکول شد
اعتراض سرمربی عراق: این بی‌عدالتی است
نگاهی به عملکرد بازیکنان ایران در دیدار با تیم ملی فوتبال تانزانیا
به نقش کلیدی خود در اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی عمل کنید
پیام رئیس فدراسیون نابینایان در روز جهانی عصای سفید
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
سرمربی تانزانیا: شکست مقابل ایران طبیعی بود، اما تیمم آینده‌دار است
جای خالی مدال جهانی در ویترین افتخارات «مبینا نعمت زاده»
پرسپولیسی ها نقره داغ شدند
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
صعود سنگال و ساحل‌عاج به جام جهانی ۲۰۲۶
بردن تیم ۱۰۷ دنیا برای تاج و قلعه نویی افتخار است/ آبروی تیم ملی ایران در جام جهانی می‌رود
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل