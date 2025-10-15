ملی پوش اسنوکر ایران با کسب دو پیروزی در مرحله انتخابی مسابقات آزاد اسنوکر اسکاتلند موفق شد جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات را کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله انتخابی مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند که یک رویداد اصلی رنکینگ در تور اسنوکر جهانی محسوب میشود با حضور امیر سرخوش تنها نماینده حرفهای اسنوکر ایران در انگلستان برگزار شد.
امیر سرخوش در اولین بازی خود در مرحله انتخابی این مسابقات به مصاف حریف اسکاتلندی خود (امان اقبال) رفت و موفق شد حریف را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد.
سرخوش در دومین دیدار نیز امروز چهارشنبه (۲۳ مهر) با نماینده کشور ایرلند شمالی (جردن براون) روبهرو شد و این حریف را ۴ بر ۱ شکست داد و جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را کسب کرد.
پیش از این حسین وفایی دیگر نماینده اسنوکر حرفهای ایران به خاطر جایگاه خود در رنکینگ اسنوکر حرفهایهای اسنوکر جهان جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات و حضور در جمع ۳۲ بازیکن پایانی این مسابقات را کسب کرده بود.