اصغر نودهی؛ رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گنبدکاووس گفت: در این تمرین که با فرض وقوع زلزله‌ای به قدرت ۵.۲ ریشتر اجرا شد، تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر پس از ارزیابی اولیه، عملیات جست‌و‌جو و نجات را آغاز کردند.

او افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی نیز با حضور به‌موقع، عملیات اطفای حریق را انجام داده و پس از ایمن‌سازی محل، دو مصدوم شناسایی و با همکاری عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

این مانور با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی و ارتقای سطح آمادگی در برابر حوادث طبیعی برگزار شد.