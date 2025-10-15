باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - اصغر نودهی؛ رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گنبدکاووس گفت: در این تمرین که با فرض وقوع زلزلهای به قدرت ۵.۲ ریشتر اجرا شد، تیمهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر پس از ارزیابی اولیه، عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند.
او افزود: نیروهای آتشنشانی نیز با حضور بهموقع، عملیات اطفای حریق را انجام داده و پس از ایمنسازی محل، دو مصدوم شناسایی و با همکاری عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به مراکز درمانی انتقال یافتند.
این مانور با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاههای امدادی و ارتقای سطح آمادگی در برابر حوادث طبیعی برگزار شد.