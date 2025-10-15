نماینده مجلس گفت:اقداماتی همچون انجام سرشماری نفوس و مسکن به صورت الکترونیک و اتصال کدملی و کدپستی به صورت رایگان از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می گیرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- در شرایط فعلی که منابع مالی کشور محدود است و تحت فشار‌های اقتصادی شدید قرار داریم، اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیشتر از دیگران در مضیقه هستند. به ویژه در ارتباط با مسکن مشکلات جدی برای این اقشار وجود دارد. 

در راستای حل مشکلات مردم در حوزه مسکن، تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در مجلس مدنظر قرار گرفت و قانون مربوط به آن به تصویب رسید. در ادامه تکمیل این سامانه و رساندن آن به مرحله بهره‌برداری برعهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیز بر اساس قانون وظایفی برعهده دارند.

ذیل سامانه املاک و اسکان قرار است اقداماتی همچون انجام سرشماری نفوس و مسکن به صورت الکترونیک و اتصال کدملی و کدپستی به صورت رایگان صورت بگیرد.

اتصال کدملی به کدپستی به لحاظ افزایش سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات شهروندان و تسهیل ارائه خدمات به مردم در ادارات اهمیت دارد. این اقدام ذیل سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. با این وجود، شرکت پست به اعطای این خدمت به مردم و دریافت مبلغ از آنان مبادرت کرده است!

محمد بیات، عضو کمیسیون برنامه وبودجه با اشاره به این موضوع که اجرای دقیق قوانین اهمیت زیادی دارد و باید تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها به این موضوع دقت کافی داشته باشند، تصریح کرد: هر جایی که اقدامی خلاف قانون صورت بگیرد، قطعاً با آن برخورد می‌کنیم. 

وی وقتی بر اساس قانون وظیفه اتصال کدملی به کدپستی برعهده سامانه املاک و اسکان قرار داده شده است، اعطای این خدمت توسط شرکت پست و دریافت مبلغ برای آن پذیرفتنی نیست. 

وی ادامه داد: هدف اصلی در تمامی سیاست‌گذاری‌ها باید این باشد که از ایجاد هزینه‌های اضافی برای مردم اجتناب کنیم و زمینه را برای حل و فصل مشکلات شهروندان به وجود بیاوریم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فلسفه ایجاد سامانه املاک و اسکان همین است که از اعمال هزینه‌های اضافی بر شهروندان جلوگیری به عمل بیاید و جلوی سوداگری‌ها و سوءاستفاده‌ها را در حوزه مسکن بگیریم. در این شرایط، ایجاد هزینه اضافی‌ای مبنی بر اتصال کدملی به کدپستی اقدام درستی نیست و شرکت ملی پست نه تنها خلاف قانون سامانه موازی بالا آورده است بلکه اخذ هزینه از مردم برای این خدمت نیز کاملا غیرقانونی است.

بیات گفت: ما به عنوان مدافعان حقوق مردم در مجلس فعالیت داریم و قطعاً باید در راستای اجرای صحیح قوانین حرکت کنیم. در همین راستا، بر موضوع اجرای دقیق قانون سامانه املاک و اسکان نیز نظارت می‌کنیم.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
۱۶ هزار ساختمان ناایمن در کشور وجود دارد/ ارائه دستورالعمل ساخت‌وساز در مناطق فرونشست
دولت تمام قد در حال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
تلاش برای اتصال به شبکه برق روسیه از طریق جمهوری آذربایجان
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
حضور ایران در مجمع بین اللمللی سرمایه گذاران تاجیکستان
دولت تمام قد در حال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
آخرین اخبار
انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان
قیمت گوشت گرم گوساله تنظیم بازار کمتر از ۷۰۰ هزارتومان است
عقب ماندگی از برنامه ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی
سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
فعال‌سازی پتانسیل‌های معادن طلا و مس در شمال غرب کشور
بازار مکلف به رعایت قیمت مصوب مرغ است
دولت تمام قد در حال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از اول آبان
گرد و غبار و هجوم آفات نباتی تهدید جدی برای عرصه های جنگلی
خرید تضمینی پیاز و عرضه زعفران در بورس
ریزش بیش از ۴۱ هزار واحدی/ شاخص کل بورس ارتفاع ۳ میلیون واحد را از دست داد
سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شود
یکپارچه‌سازی استراتژی‌های صنعتی در جهت افزایش تاب آوری صنایع
سدسازی در بالادست عرصه‌ها عاملی برای خشکیدگی گیاهان
حضور ایران در مجمع بین اللمللی سرمایه گذاران تاجیکستان
۸۳ درصد عرصه‌های کشور مربوط منابع طبیعی است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴
هیچ محدودیتی در شبکه برق تهران وجود ندارد
تلاش برای اتصال به شبکه برق روسیه از طریق جمهوری آذربایجان
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
تامین امنیت غذایی بدون مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
بارش باران و رعد وبرق مهمان نواحی شمال کشور تا ابتدای هفته آینده
تملک اراضی خط راه‌آهن رشت - آستارا تا پایان سال به اتمام می‌رسد
زمستان با انضباط انرژی؛ الزام ادارات به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز