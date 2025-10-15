شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از خشکسالی و کنده شده پوسته درختان کاج در محدوده میدان چیتگر شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی اوقات برای گذراندن لحظات شاد در دامن طبیعت، نیازی به ترک شهر نیست. بوستان چیتگر، یکی از بزرگترین و زیباترین پارکهای پایتخت، مکانی چشم نداز برای فرار از شلوغیهای شهری و لذت بردن از طبیعت است. اما به تازگی گردشگرانی که برای گذراندن اوقات فراغت به این بوستان مراجعه میکنند؛ با خشکسالی درختان و کنده شدن پوسته درختان کاج کهنسال مواجه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
منع: شهروند خبرنگار - تهران
