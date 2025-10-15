معاون مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد: تغذیه حیوانات شهری و ولگرد توسط مردم، معضلی جدی است که اکوسیستم را برهم زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معصومه صفایی در یک برنامه رادیویی با اشاره به پیامد‌های تغذیه حیوانات شهری از سوی مردم، این عمل را که از سر دلسوزی صورت می‌گیرد، اشتباهی کارشناسی خواند و تاکید کرد این رفتار نه تنها حیوان‌دوستی نیست بلکه تهدیدی برای حیات وحش و امنیت زیست‌بوم‌های کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تأمین غذا، پناه و آب، شرایط زاد و ولد حیوانات شهری مانند سگ و گربه را تا چندین برابر افزایش می‌دهد، اظهارکرد: همین موضوع باعث رشد غیرقابل کنترل جمعیت این حیوانات و بروز مشکلات فراوانی از جمله شیوع بیماری‌ها و ناهنجاری‌های ژنتیک ناشی از درون‌آمیزی می‌شود.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پردیسان را نیز از این قاعده مستثنی ندانست و گفت: متأسفانه حتی در محوطه سازمان حفاظت محیط زیست نیز با معضل افزایش جمعیت سگ و گربه‌ها مواجه هستیم.

صفایی یکی از خطرناک‌ترین پیامد‌های غذا ریختن در حاشیه جاده‌ها را جذب حیوانات وحشی ذکر کرد و توضیح داد: خرس‌ها با شامه بسیار قوی خود از کیلومتر‌ها دورتر جذب بوی غذا یا زباله می‌شوند و این موضوع به‌ویژه در پاییز که نیاز به ذخیره چربی برای زمستان‌خوابی دارند، باعث خروج آن‌ها از زیستگاه طبیعی و ورود به حریم جاده‌ها و مناطق مسکونی می‌شود.

وی تصریح کرد: این رفتار تنها مختص خرس نیست و گونه‌هایی مانند گراز نیز به حاشیه جاده‌ها کشیده شده‌اند.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار درباره تشکیل گله‌های بزرگ سگ در زیستگاه‌های طبیعی گفت: این گله‌ها در فصل زایش به حیواناتی مانند قو، میش و آهو حمله می‌کنند و بره‌ها را می‌ربایند که این رویداد یک فاجعه برای حیات وحش کشور است.

وی از مشاهده مواردی از جفت‌گیری سگ با گرگ و ایجاد گونه‌ای دورگه به نام «گرگاس» خبر داد و گفت: این حیوان ترکیبی خطرناک از روحیه وحشی گرگ و عدم ترس از انسان را داراست که تهدیدی جدی برای امنیت مناطق و روستا‌ها به شمار می‌رود.

صفایی درباره اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه، با اشاره به محدودیت بودجه سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: هزینه اجاره بیلبورد‌ها بسیار بالا است و اجرای طرح‌های محیط زیستی در مناطق با هزینه‌های سنگین حفاظتی همراه است بنابراین برای اطلاع‌رسانی فراگیر نیازمند همکاری و همراهی نهاد‌هایی مانند شهرداری، راهداری و استانداری‌ها هستیم.

وی با تقسیم‌بندی وظایف حفاظت از محیط زیست، سهم مردم را ۷۰ درصد و سهم سازمان را ۳۰ درصد دانست و از مردم خواست برای کمک واقعی به حیات وحش، تغذیه دستی تمام حیوانات، اعم از اهلی و وحشی را متوقف کنند.

صفایی با اشاره به انتشار تصاویر غذا دادن به خرس در فضای مجازی، این عمل را خیانت به حیات وحش کشور خواند و تاکید کرد: این کار لطف نیست بلکه خطری بزرگ برای طبیعت و جانواران است.

منبع: صداوسیما