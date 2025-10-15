معاون مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد: تغذیه حیوانات شهری و ولگرد توسط مردم، معضلی جدی است که اکوسیستم را برهم زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معصومه صفایی در یک برنامه رادیویی با اشاره به پیامد‌های تغذیه حیوانات شهری از سوی مردم، این عمل را که از سر دلسوزی صورت می‌گیرد، اشتباهی کارشناسی خواند و تاکید کرد این رفتار نه تنها حیوان‌دوستی نیست بلکه تهدیدی برای حیات وحش و امنیت زیست‌بوم‌های کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تأمین غذا، پناه و آب، شرایط زاد و ولد حیوانات شهری مانند سگ و گربه را تا چندین برابر افزایش می‌دهد، اظهارکرد: همین موضوع باعث رشد غیرقابل کنترل جمعیت این حیوانات و بروز مشکلات فراوانی از جمله شیوع بیماری‌ها و ناهنجاری‌های ژنتیک ناشی از درون‌آمیزی می‌شود.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پردیسان را نیز از این قاعده مستثنی ندانست و گفت: متأسفانه حتی در محوطه سازمان حفاظت محیط زیست نیز با معضل افزایش جمعیت سگ و گربه‌ها مواجه هستیم.

صفایی یکی از خطرناک‌ترین پیامد‌های غذا ریختن در حاشیه جاده‌ها را جذب حیوانات وحشی ذکر کرد و توضیح داد: خرس‌ها با شامه بسیار قوی خود از کیلومتر‌ها دورتر جذب بوی غذا یا زباله می‌شوند و این موضوع به‌ویژه در پاییز که نیاز به ذخیره چربی برای زمستان‌خوابی دارند، باعث خروج آن‌ها از زیستگاه طبیعی و ورود به حریم جاده‌ها و مناطق مسکونی می‌شود.

وی تصریح کرد: این رفتار تنها مختص خرس نیست و گونه‌هایی مانند گراز نیز به حاشیه جاده‌ها کشیده شده‌اند.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار درباره تشکیل گله‌های بزرگ سگ در زیستگاه‌های طبیعی گفت: این گله‌ها در فصل زایش به حیواناتی مانند قو، میش و آهو حمله می‌کنند و بره‌ها را می‌ربایند که این رویداد یک فاجعه برای حیات وحش کشور است.

وی از مشاهده مواردی از جفت‌گیری سگ با گرگ و ایجاد گونه‌ای دورگه به نام «گرگاس» خبر داد و گفت: این حیوان ترکیبی خطرناک از روحیه وحشی گرگ و عدم ترس از انسان را داراست که تهدیدی جدی برای امنیت مناطق و روستا‌ها به شمار می‌رود.

صفایی درباره اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه، با اشاره به محدودیت بودجه سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: هزینه اجاره بیلبورد‌ها بسیار بالا است و اجرای طرح‌های محیط زیستی در مناطق با هزینه‌های سنگین حفاظتی همراه است بنابراین برای اطلاع‌رسانی فراگیر نیازمند همکاری و همراهی نهاد‌هایی مانند شهرداری، راهداری و استانداری‌ها هستیم.

وی با تقسیم‌بندی وظایف حفاظت از محیط زیست، سهم مردم را ۷۰ درصد و سهم سازمان را ۳۰ درصد دانست و از مردم خواست برای کمک واقعی به حیات وحش، تغذیه دستی تمام حیوانات، اعم از اهلی و وحشی را متوقف کنند.

صفایی با اشاره به انتشار تصاویر غذا دادن به خرس در فضای مجازی، این عمل را خیانت به حیات وحش کشور خواند و تاکید کرد: این کار لطف نیست بلکه خطری بزرگ برای طبیعت و جانواران است.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: تغذیه حیوانات ، حیوانات شهری ، اکوسیستم
خبرهای مرتبط
غذارسانی به سگ‌ها عامل نابودی آن‌ها/ تعداد سگ های ولگرد از مرز ۲ میلیون گذشت
آثار تغذیه دستی گربه های شهری بر زندگی انسان ها
غذادهی به حیوانات ولگرد جنایت یا حمایت؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
آخرین اخبار
زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
نام‌گذاری ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نماد احترام ایرانیان به ادیان الهی است
رشد ۱۰۹ درصدی جمع آوری زکات در شش ماه نخست امسال
تهران در مسیر ارتقای ایمنی فضا‌های زیرسطحی/ تدوین دستورالعمل افزایش ایمنی مترو در برابر مخاطرات گوناگون
ثبت‌نام انتخابات نمایندگان سمن‌ها در شورا‌های توسعه و حمایت، از ۲۶ مهر
انصاری: سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص می‌دهد؟
ضرورت ایجاد زیرساخت‌های دادگاه صلح و شورای حل اختلاف
سرقت لوازم خودرو با سرکردگی یک زن
حریم تهران باید در حد پایتخت و پاسخگوی نیاز‌های مردم این کلان‌شهر باشد
دستگیری ۱۵۸ سارق و ۲۱ مالخر در طرح مقابله با سرقت مغازه
افزایش اعتبار بهسازی مدارس تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان
رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه‌ها در بافت فرسوده
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
آغاز طرح شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی تعزیرات حکومتی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
پنج هزار دستگاه سمند سورن به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند
جزئیات خرید‌های شهرداری تهران از بورس برای نخستین بار اعلام شد
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
تملک باغات جدید در پایتخت برای ساخت بوستان
باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
تاکید بر توانمندسازی خانواده‌های جانبازان
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است