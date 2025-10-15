باشگاه خبرنگاران جوان - پهپاد‌های کوادکوپتر با دید اول‌شخص (FPV) به سرعت از نظر طراحی و قابلیت، تکامل یافته‌اند و در عین حال که از نظر پایداری و پاسخگویی بهبود می‌یابند، از نظر اندازه نیز کوچک‌تر می‌شوند. با این حال، پروژه‌های کمی مانند جدیدترین آزمایش یک فعال در یوتیوب به نام «هوردر سم» (Hoarder Sam) که ادعا می‌کند کوچکترین پهپاد FPV جهان را تولید کرده است، تا این میزان از کوچک‌سازی را نشان می‌دهند.

این پهپاد کوچک آنقدر جمع و جور است که می‌تواند درون یک قوطی چیپس جا شود، اما همچنان می‌تواند مانند یک مدل استاندارد ۶۵ میلی‌متری پرواز کند.

به نقل از آی‌ای، در حوزه پهپاد‌های کوادکوپتر با دید اول‌شخص (FPV)، حالت ۶۵ میلی‌متری به طور گسترده به عنوان کوچکترین اندازه عملی برای پرواز پایدار در نظر گرفته می‌شود و هر پهپادی که کوچکتر از این میزان باشد، کارایی، قدرت و کنترل لازم را ندارد، اما این چالش‌ها انگیزه‌ای برای «سم» شد که تصمیم گرفت ثابت کند که یک پهپاد کوچکتر نیز می‌تواند با رویکرد طراحی مناسب، عملکرد چشمگیری داشته باشد.

وی کار خود را با قطعات الکترونیکی داخلی یک میکرو-کواد محبوب موسوم به «BetaFPV Air۶۵» که به خاطر ساختار سبک و هندلینگ متعادل شناخته می‌شود، آغاز کرد. ایده، اختراع مجدد نبود، بلکه پیکربندی مجدد آن به چیزی بسیار کوچک‌تر بود.

هر سیم، موتور و مدار برای به حداقل رسیدن اندازه و در عین حال حفظ قابلیت پرواز پهپاد، مورد بازنگری قرار گرفت. هدف ساده بود؛ ساخت یک پهپاد FPV کاملاً کاربردی که به راحتی در کف دست جا شود.

شکستن مانع ۶۵ میلی‌متری

این طراحی جدید، ایده‌هایی را از یک قاب قدیمی‌تر و غیرمعمول که به عنوان پهپاد استخوانی شناخته می‌شود، وام گرفته است. این طرح، دو پروانه همپوشان را در هر انتها قرار می‌دهد و به آن شکلی باریک و شبیه به استخوان می‌دهد که در عین حفظ تعادل رانش، در اشغال فضا صرفه‌جویی می‌کند.

این چیدمانِ همپوشانی به «سم» اجازه داد تا اندازه قاب را بدون به خطر انداختن پایداری، به طرز چشمگیری کاهش دهد.

پس از روز‌ها آزمایش و مونتاژ ظریف، ساخت «Air۶۵» جدید با اندازه باورنکردنی ۲۲ میلی‌متری به پایان رسید. گفتنی است که هر قطعه باید زیر ذره‌بین لحیم‌کاری می‌شد، سیم‌کشی‌ها با دقت میلی‌متری انجام می‌شد و مواد اضافی تا حد امکان حذف می‌شد.

در نهایت، پهپاد نهایی به همراه دوربین و باتری، تنها ۲۵ گرم وزن داشت.

از آنجایی که طراحی فیزیکی این پهپاد با نسخه اصلی «Air۶۵» بسیار متفاوت بود، سیستم عامل پیش‌فرض نمی‌توانست پیکربندی جدید را مدیریت کند؛ بنابراین «سم» از نرم‌افزار «Betaflight Configurator» برای بازنویسی پارامتر‌های کنترل و تنظیم دقیق پایداری پرواز استفاده کرد. هر تنظیم بر تعادل و پاسخگویی تأثیر می‌گذاشت و قبل از اینکه در نهایت آماده پرواز شود، به چندین دور آزمایش و کالیبراسیون دقیق نیاز داشت.

جهش عملکرد

این پهپاد پس از چندین پرواز کوتاه و سقوط‌های جزئی، به یک شناوری پایدار دست یافت که با وجود اندازه کوچک خود، با چابکی نزدیک به یک «Air۶۵» در اندازه کامل، به طرز شگفت‌آوری خوب عمل کرد.

این پهپاد می‌توانست چرخش‌های سریع و چابک انجام دهد، شناوری ثابتی را حفظ کند و دقیقاً به فرمان‌های کنترل‌کننده پاسخ دهد.

همچنین در آزمایش‌ها به طور متوسط ​​​​زمان پرواز دو و نیم دقیقه را مدیریت کرد که تنها حدود ۳۰ ثانیه کمتر از همتای بزرگتر خود است. این تفاوت کوچک با توجه به ظرفیت باتری کمتر و موتور‌های کوچکتر، چشمگیر است.

تنها ایراد، کاربردی بودن آن است. با وجود پروانه‌های نمایان در بالا و پایین و نبود محافظ، پرتاب و فرود این پهپاد نیاز به دقت بالایی دارد.

ساخته «سم» ممکن است طراحی پهپاد را از نو تعریف نکند، اما نشان می‌دهد که وقتی قرار به کاهش اندازه یک پهپاد باشد، صبر و دقت چه دستاورد‌هایی می‌تواند داشته باشد.

در نهایت، کوچکترین پهپاد FPV جهان ثابت می‌کند که حتی با قطر ۲۲ میلی‌متر نیز عملکرد پرواز می‌تواند بدون تغییر باقی بماند.