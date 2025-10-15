مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از اجرای ۵ مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در سطح این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - علی نوری نژاد از اجرای ۵ مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: از احکام قلع و قمع اجرا شده، ۴ مورد در راستای حکم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ۱ مورد در راستای دستور قضایی تبصره ۲ماده ۱۰ قانون مذکور در منطقه لفور شهرستان سوادکوه شمالی صورت گرفت که ۱هکتار زمین به عرصه کشاورزی بازگشت.

او ضمن اشاره به اینکه حفظ کاربری و صیانت از بستر تولید خط قرمز قانون می‌باشد و جهاد کشاورزی مجری قانون است، افزود:هر گونه تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی، باغی جرم بوده و ضمن برخورد قانونی، قلع و قمع تغییرکاربری و اعاده به وضع سابق انجام خواهد شد.

نوری نژاد افزود، گشت‌های پرسنل خدوم جهادکشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی در حوزه امور اراضی شبانه روزی فعال بوده همچنین از روستائیان و دهیاران تقاضا می‌شود به محض مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی باغی، اعم از تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاک ریزی و احداث بنا را سریعاً به مأمورین جهادکشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع رسانی نمایند.