نخست وزیر اسرائیل برای آخرین جلسه رسیدگی به پرونده فساد طولانی مدت خود، که اولین جلسه از زمان اجرای آتش بس غزه است، در دادگاهی در تل آویو حاضر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه برای آخرین جلسه رسیدگی به پرونده فساد طولانی مدت خود که در ماه مه ۲۰۲۰ آغاز شد، به دادگاه تل آویو بازگشت.

نخست وزیر اسرائیل در حالی که او و همراهانش متشکل از چندین وزیر از حزب محافظه‌کار لیکود در مسیر دادگاه توسط معترضان مورد انتقاد قرار گرفتند، وارد دادگاه شد.

این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه پیشنهاد عفو نخست وزیر اسرائیل را در سه پرونده فساد جداگانه‌اش مطرح کرد.

آخرین حضور او در دادگاه تل آویو همچنین پس از بازگشت اسرای اسرائیلی به عنوان بخشی از طرح میانجیگری ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه صورت می‌گیرد.

در یک مورد، نتانیاهو و همسرش، سارا، متهم به دریافت بیش از ۲۶۰ هزار دلار کالای لوکس از جمله جواهرات از میلیاردر‌ها در ازای دریافت امتیازات سیاسی هستند.

در دو مورد دیگر، نتانیاهو همچنین به تلاش برای مذاکره برای پوشش مطبوعاتی بهتر از سوی دو رسانه اسرائیلی متهم شده است. او هرگونه تخلفی را رد کرده و ادعا کرده است که قربانی یک توطئه سیاسی شده است.

در دوره فعلی خود که از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شد، نتانیاهو اصلاحات قضایی گسترده‌ای را پیشنهاد کرده است که منتقدان می‌گویند به دنبال تضعیف دادگاه‌ها بوده است.

این اقدامات، اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت که پس از آغاز جنگ غزه فروکش کرد. ترامپ روز دوشنبه در سخنرانی خود در کنست، پارلمان اسرائیل، به اعضای مجلس گفت که نتانیاهو باید در پرونده‌های فساد مالی عفو شود.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین به دلیل صدور دستور جنایات جنگی در غزه در معرض حکم بازداشت صادر شده توسط دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) قرار دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دادگاه نتانیاهو
رویترز: انتظار می‌رود گذرگاه رفح روز پنجشنبه باز شود
صلیب سرخ: پیکر ده‌ها فلسطینی از اسرائیل دریافت شده است
نخست‌وزیر اسپانیا: آتش‌بس به معنی مصونیت از مجازات برای «نسل‌کشی» غزه نیست
ترامپ به دنبال نجات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است
گذرگاه مرزی رفح بسته خواهد ماند
سازمان ملل: نیروهای اسرائیلی به کشتار غیرنظامیان در غزه ادامه می‌دهند