باشگاه خبرنگاران جوان - علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۹۰ میلیارد تومان انواع واکسن صادر شد که معادل حدود یکمیلیون و ۳۰۰ هزار دلار است.
رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با اشاره به درخواست کشورها برای دریافت محصولاتاین موسسه، اظهار داشت: تقاضا برای تأمین مالی و تحویل این محصولات از سوی طرفهای خارجی در حال پیگیری است و روند همکاری به خوبی پیش میرود.
وی با اشاره به برنامه توسعه بازارهای صادراتی، تصریح کرد: در حال حاضر مذاکرات برای صادرات انواع واکسنها و فرآوردههای بیولوژیک به کشورهای مختلف در حال انجام است.
اسحاقی گفت: همچنین در زمینه واکسنهای دام و طیور نیز صادرات واکسن انجام شده و هماهنگیها برای صادرات سایر واکسنها نیز در حال انجام است.
وی با تأکید بر نقش مؤسسه رازی در توسعه صادرات محصولات دانشبنیان کشور، افزود: هدف ما افزایش سهم مؤسسه رازی در بازارهای منطقهای و بینالمللی است و با توجه به ظرفیت علمی و فنی مجموعه، امیدواریم در سال جاری و آینده شاهد رشد چشمگیر صادرات محصولات پزشکی و دامپزشکی باشیم.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی