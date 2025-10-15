رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از صادرات بیش از ۹۰ میلیارد تومانی واکسن در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: مذاکرات برای توسعه صادرات در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی  اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۹۰ میلیارد تومان انواع واکسن صادر شد که معادل حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دلار است.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با اشاره به درخواست کشور‌ها برای دریافت محصولاتاین موسسه، اظهار داشت: تقاضا برای تأمین مالی و تحویل این محصولات از سوی طرف‌های خارجی در حال پیگیری است و روند همکاری به خوبی پیش می‌رود.

وی با اشاره به برنامه توسعه بازار‌های صادراتی، تصریح کرد: در حال حاضر مذاکرات برای صادرات انواع واکسن‌ها و فرآورده‌های بیولوژیک به کشور‌های مختلف در حال انجام است.

اسحاقی گفت: همچنین در زمینه واکسن‌های دام و طیور نیز صادرات واکسن انجام شده و هماهنگی‌ها برای صادرات سایر واکسن‌ها نیز در حال انجام است.

وی با تأکید بر نقش مؤسسه رازی در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور، افزود: هدف ما افزایش سهم مؤسسه رازی در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و با توجه به ظرفیت علمی و فنی مجموعه، امیدواریم در سال جاری و آینده شاهد رشد چشمگیر صادرات محصولات پزشکی و دامپزشکی باشیم.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: واکسن سازی رازی ، وزارت جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
اجازه کوچک سازی سازمان دامپزشکی را نمی‌دهیم
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای ترویج و توسعه طرح‌های فناورانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
نظارت بر حوزه طلا از اتحادیه به بانک مرکزی منتقل شد/ صدور مجوز طلا از بهمن‌ماه متوقف است+ فیلم
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
آخرین اخبار
افزایش قیمت نفت پس از اعلام توقف خرید هند از روسیه
گسترش همکاری‌های ایران و روسیه در انتقال برق و توسعه فناوری‌های نوین انرژی
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
نظارت بر حوزه طلا از اتحادیه به بانک مرکزی منتقل شد/ صدور مجوز طلا از بهمن‌ماه متوقف است+ فیلم
ابلاغ شیوه نامه و افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی
۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در جنوب غرب کشور
موضوع افزایش قیمت مدیران خودرو چه بود؟فیلم
مخالفت سازمان اداری و استخدامی با راه اندازی سامانه نشانی+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آبان ماه
صادرات بیش از ۹۰ میلیارد تومانی واکسن در نیمه نخست امسال
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۳ مهر ماه
انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان