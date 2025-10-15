باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - قنبر زاده مدیرکل روابط عمومی راه آهن گفت: پیش فروش بلیت قطار در تمامی محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه) ، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

وی ادامه داد: پیش فروش حضوری بلیت های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۶ مهرماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود و از ساعت ۱۴ روز شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

او بیان کرد: برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.