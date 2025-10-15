به گفته مقامات فلسطینی، شبکه آب و فاضلاب شهر غزه در شمال باریکه تقریبا به طور کامل ویران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که بسیاری از ساکنان شهر غزه روند بازگشت خود را از روز‌های قبل آغاز کرده‌اند، سخنگوی شهرداری غزه اعلام کرد که اشغالگران اسرائیلی عمداً ۵۶ چاه آب مرکزی در این شهر را تخریب کرده و تقریباً شبکه‌های آب و فاضلاب شهر غزه را از بین برده‌اند.

این مقام فلسطینی خواستار احیای خدمات اساسی شد و گفت: «ما از کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس می‌خواهیم تا ورود تجهیزات لازم برای احیای خدمات ضروری در شهر را که تقریباً به طور کامل ویران شده است، تسهیل کنند».

به طور کلی گفته می‌شود در سراسر نوار غزه، بیش از ۷۵ درصد چاه‌ها از سرویس خارج شده‌اند، ۸۵ درصد از تجهیزات عمومی تخریب شده‌اند، ۱۰۰ هزار متر از خطوط لوله آب آسیب دیده‌اند و ۲۰۰ هزار متر از لوله‌های فاضلاب غیرقابل استفاده شده‌اند.

به دلیل تخریب گسترده شبکه آب و فاضلاب غزه، پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند که در پی جنگ دو ساله، محیط زیست غزه در حال «سقوط آزاد» است. کارشناسان هشدار دادند که آبخوان غزه آلوده شده، زمین‌های کشاورزی آن تخریب شده و فاضلاب به خاک نفوذ کرده است. همین امر آب‌های زیرزمینی را آلوده کرده و زمینه را برای شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده فراهم خواهد کرد.

در حال حاضر، گفته می‌شود که هر شهروند فلسطینی در غزه روزانه به ۸.۴ لیتر آب دسترسی دارد. این بسیار کمتر از حداقل میزان اضطراری (۱۵ لیتر در روز) است که سازمان جهانی بهداشت تعیین کرده است.

منبع: قدس نیوز