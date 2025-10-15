بیست‌وششمین دوره «پرسش مهر» رئیس‌جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، برای اجرا به واحد‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش در استان‌ها ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادقی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: رئیس جمهور امسال با تلاوت آیه شریفه «کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنََّهُ لَا یُحِبَُّ الْمُسْرِفِینَ»، پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد که «این آیه شریفه چه پیام‌هایی دارد و چگونه می‌توانیم برای عملی شدن آن در زندگی فردی و اجتماعی نقش آفرینی کنیم».

او افزود: بیست‌وششمین دوره «پرسش مهر» رئیس‌جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، برای اجرا به واحد‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش در استان‌ها ابلاغ شد.

پرسش مهر، مجموعه پرسش‌هایی است که همه ساله در آیین آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ شروع مدارس از سوی رئیس‌جمهور و با هدف پرورش روحیه مشارکت جویی، پرسشگری و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوری برای دانش‌آموزان مطرح می‌شود و علاقه‌مندان در قالب مسابقات فرهنگی و هنری در رشته‌ها و سطوح مختلف واحدهای آموزشی و دوره‌های تحصیلی، در این طرح ملی شرکت کرده و به پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.

مراسم بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴، صبح روز سه شنبه اول مهرماه با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مدرسه دخترانه ایثار واقع در منطقه ۵ تهران برگزار شد.

