انگلیس تحریم‌های روسیه را با ۹۰ فهرست جدید گسترش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت انگلیس روز چهارشنبه بسته تحریم‌های جدیدی علیه روسیه معرفی کرد که دارایی‌های ۵۱ کشتی، ۳۴ شرکت و پنج فرد روسی را مسدود می‌کند.

در مجموع ۹۰ نهاد تحریم شدند که دلیل اکثر آنها مشارکت فعلی یا گذشته آنها در آنچه «بی‌ثبات کردن اوکراین» یا «تضعیف یا تهدید تمامیت ارضی، حاکمیت یا استقلال اوکراین» با کمک به منابع اقتصادی، کالاها یا فناوری خوانده شده، بود. به گفته انگلیس، این کشتی‌ها بخشی از به اصطلاح «ناوگان سایه» بودند که طبق گزارش‌ها نفت تحریم‌شده روسیه را حمل می‌کنند.

ماه گذشته، دولت انگلیس بسته تحریم‌های مشابهی را رونمایی کرد که ۱۰۰ شرکت، فرد و کشتی «ناوگان سایه» را هدف قرار می‌داد.

منبع: رویترز

