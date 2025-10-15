شواهد جدید از احتمال وجود یک سیاره مرموز منایق دور افتاده منظومه شمسی پرده برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک تیم علمی شواهد جدیدی را کشف کرده‌اند که نشان دهنده وجود احتمالی یک سیاره مرموز در مناطق دورافتاده منظومه شمسی ما است، کشفی که در صورت تأیید، می‌تواند درک ما از منظومه شمسی را به طور اساسی تغییر دهد.

این کشف هیجان‌انگیز در مطالعه‌ای اخیر که در مجله علمی تخصصی Monthly Notices of the Royal Astronomical Society منتشر شده، بدست آمده است. تیمی از دانشگاه پرینستون حرکت ۵۰ جرم آسمانی را در کمربند کویپر، منطقه‌ای فراتر از نپتون، تجزیه و تحلیل کردند.

محققان به این نتیجه رسیدند که تجزیه و تحلیل داده‌های مداری این اجرام آسمانی کوچک، وجود نیروی گرانشی را نشان می‌دهد که تنها با وجود یک سیاره کشف نشده قابل توضیح است و بر مسیر این اجرام تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود آنها از مسیر مورد انتظار خود منحرف شوند.

دانشمندان این سیاره فرضی را «سیاره Y» نامیده‌اند. محاسبات ریاضی نشان داده است که ممکن است از نظر ترکیب سنگی شبیه به زمین باشد و جرم آن بین عطارد و زمین تخمین زده می‌شود.

مدل‌های ریاضی همچنین نشان می‌دهند که سیاره Y می‌تواند ۲۰۰ برابر نزدیک‌تر از زمین به خورشید باشد، که آن را بسیار نزدیک‌تر از سیاره X پیشنهادی قبلی می‌کند.

با این حال، با وجود شواهد امیدوارکننده، هنوز راه درازی برای اثبات وجود سیاره Y در پیش است. دکتر سامانتا لاولر از دانشگاه رجینا توضیح داد که اندازه نمونه هنوز محدود است، در حالی که پروفسور پاتریک لکاوکا از دانشگاه کیندای این فرضیه را "قابل قبول، اما نیازمند تأیید بیشتر" دانست.

دانشمندان امید زیادی به رصدخانه ورا روبین در شیلی دارند که اخیراً رصد خود را با بزرگترین دوربین دیجیتال جهان آغاز کرده است. محققان انتظار دارند که این رصدخانه ظرف سه سال آینده پاسخ قطعی در مورد وجود این سیاره ارائه دهد.

منبع: Live Science