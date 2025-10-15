مرحله استانی بیستمین جشنواره شیخ بهایی آذربایجان غربی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ لیاس گندمی _ رییس پارک علم و فن آوری آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از انتخاب پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی به عنوان دبیرخانه بیستمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی کشور خبر داد و گفت: پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به عنوان دبیرخانه استانی با همکاری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی را در استان برگزار می‌کند.

دکتر حسن حیدری، با بیان اینکه پیوند بین نوآوری، بازار و سرمایه اصلی هدف اصلی جشنواره شیخ بهایی است و تمرکز اصلی جشنواره بر ایجاد ارتباط میان فن‌آفرینان، فناوران و سرمایه‌گذاران است افزود: جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با اهداف ششگانه معرفی سرمایه‌گذاران حوزه فناوری، ترویج فرهنگ فناوری، گسترش ارتباطات فناوری، رونق کسب و کار فناورانه، و اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار و ورود به بازار آبان ماه سال آینده در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخش مسابقه‌ای این جشنواره در دو بخش طراحی کسب و کار و فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری برگزار می‌شود، گفت: علاقه‌مندان تا ۱۵ آبان امسال مهلت دارند تا در این جشنواره ثبت‌نام کنند.

رییس پارک علم و فناوری استان یادآور شد: این جشنواره دارای بخش‌های جنبی شامل نمایشگاه فناوری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نشست انتقال تجربه در افق بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه بدنبال جذب سرمایه‌گذار در حوزه فناوری هستیم، اما لازمه جذب سرمایه‌گذار در حوزه فناوری، معرفی ایده‌های جدید این حوزه است، اظهار کرد: دانش باید ثروت آفرین باشد و فناوری باید تجاری‌سازی شود تا تبدیل به نوآوری شود.

حیدری با اشاره به اینکه لازم است که جامعه از دستاورد‌های پارک‌های علم و فناوری بهره‌مند شود، بر گسترش ارتباطات در حوزه فناوری تاکید کرد و گفت: امروزه نتورکینگ از الزامات زیست بوم فناوری است.

وی اظهار کرد: این جشنواره که به‌حق، قدیمی‌ترین و معتبرترین رویداد کشور در حوزه فناوری و کسب‌وکار است و از ۱۳۸۳ با ابتکار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز شده است.

رییس پارک علم و فناوری استان گفت: جوایز یک میلیارد تومانی به نفرات اول فن آفرین و تجاری سازان فنآوری در نظر گرفت شده است.