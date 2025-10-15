بازیکن تیم ملی فوتبال هفت نفره از روحیه بد بازیکنان این تیم بخاطر احتمال اعزام نشدن به مسابقات آسیایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی فوتبال هفت نفره در اردوی آماده سازی برای حضور در مسابقات آسیایی است، اما بازیکنان و کادرفنی این تیم در آستانه اعزام به مسابقات با این خبر مواجه شدند که فدراسیون جانبازان و توان یابان به دلیل نداشتن بودجه احتمال دارد این تیم را که سال گذشته قهرمان جهان شده بود به مسابقات آسیایی اعزام نکند.

یکی از بازیکنان تیم ملی که نخواست نامش فاش شود، گفت: فدراسیون جانبازان و توان یابان به دلیل نداشتن بودجه ۵ میلیارد تومان ورودی مسابقات آسیایی که انتخابی جام جهانی نیز محسوب می‌شود را تاکنون پرداخت نکرده است و به همین دلیل احتمال دارد تیم ملی هفت نفره را به مسابقات آسیایی اعزام نکند ما در حال حاضر در اردوی آماده سازی برای حضور در مسابقات هستیم و پس از شنیدن این خبر روحیه بچه‌ها داغون شده است و انگیزه برای حضور در تمرینات را ندارند.

او ادامه داد: ما سال گذشته قهرمان مسابقات جهانی شدیم و مسئولان باید به این تیم توجه بیشتری داشته باشند. بجز آن ۵ میلیارد تومان هزینه اعزام بازیکنان نیز ۲ تا ۳ میلیارد تومان است و در مجموع تیم ما درگیر ۸ میلیارد تومان برای حضور در مسابقات آسیایی است.

بازیکن تیم ملی بیان کرد: فدراسیون جانبازان و توان یابان با مشکلات مالی روبه رو است و برای اعزام ورزشکاران به مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان نیز با کمک حامی مالی توانست تیم را اعزام کند. فوتبال هفت نفره به دلیل اینکه پارالمپیکی نیست ردیف بودجه‌ای ندارد و تاکنون در مسابقات با کمک حامیان مالی شرکت کرده است.

او خاطرنشان کرد: شنیده‌ام که فدراسیون فوتبال تمایل داشته است که فوتبال هفت نفره تحت نظر این فدراسیون باشد، اما نمی‌دانم به چه دلیلی تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

