باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسلامآباد اعلام کرد که با دولت طالبان افغانستان توافق کرده است که از ساعت ۶ عصر به وقت محلی پاکستان، دو طرف به مدت ۴۸ ساعت آتشبس اعلام کنند.
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد که پاکستان و افغانستان از طریق گفتوگو، تلاشهای صادقانهای برای یافتن راهحلی مثبت برای این مسئله پیچیده، اما قابل حل انجام خواهند داد.
پیش از این، خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات افغان تایید کرد که در درگیریهای جدید مرزی بین افغانستان و پاکستان، پانزده غیرنظامی کشته و دهها نفر زخمی شدند. علی محمد حقمال، سخنگوی اداره اطلاعات و فرهنگ در منطقه سپین بولدک افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت که درگیریها در طول شب در این منطقه با شلیک خمپاره رخ داد که منجر به کشته شدن ۱۵ غیرنظامی شده است.
این هفته، مرز افغانستان و پاکستان شاهد یکی از خونینترین رویاروییهای نظامی دو دهه اخیر بین دو کشور بود. این درگیریها پس از حملات پنجشنبه هفته گذشته در کابل، پایتخت افغانستان و استان مرزی پکتیکا رخ داد. طالبان پاکستان را به انجام حملهای «بیسابقه، خشونتآمیز و قابل سرزنش» به اهدافی در کابل و پاتیکا متهم کرد.
اسلام آباد رسماً مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه، احمد شریف چودری، یک مقام نظامی پاکستان، گفت که «شواهدی» وجود دارد که «افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتی برای انجام تروریسم در پاکستان مورد استفاده قرار میگیرد.»
کارشناسان هشدار میدهند که حملات اخیر میتواند نشاندهنده دوره جدیدی از بیثباتی برای دو کشور باشد که سالهاست با وجود درگیریهای مکرر در امتداد مرز مورد مناقشه، روابط پایدار و راهبردی خود را حفظ کردهاند.
منبع: رویترز