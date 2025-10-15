شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سامانه ثبت من ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی خدمات آنلاین توانسته گره گشای شهروندان جهت مجازی سازی و خدمات آنلاین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی برای آنها باشد. با استقاده از این طرح کاربران می‌توانند از طریق وب سایت‌ها از خدمات غیر حضوری آن بهره‌مند شوند. در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم اقدام به راه اندازی وب سایت خود با عنوان سامانه ثبت من کرد سامانه ثبت من یکی از خدمات آنلاین است که توانسته تحول بزرگی را در ارائه خدمات ثبتی در ایران به وجود آورده است. این سامانه با کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت و شفافیت، دسترسی مردم و شرکت‌ها به خدمات ثبتی را آسان‌تر کرده است.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است این سامانه با اختلالاتی مواجه شده و مشکلاتی را پیش روی شهروندان به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام درود سوال داشتم چرا سامانه ثبت من از دسترس خارج شده است. لطفا پیگیری کنید.

 

