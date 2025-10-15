وزرای امور خارجه ایران و میانمار در حاشیه نوزدهمین نشست میان دوره‌ای وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در کامپالا دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی و «تان سئو» وزرای امور خارجه ایران و میانمار در حاشیه نوزدهمین نشست میان دوره‌ای وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در کامپالا دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

منبع: مهر

برچسب ها: میانمار ، ایران ، عراقچی
خبرهای مرتبط
حسن روحانی و محمدجواد ظریف بر تکرار راهبرد شکست خورده خود اصرار دارند
مذاکره مستقیم؛ اسم رمز تسلیم
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
ایران جان، فارس ایران
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
سخنگوی دولت: هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، باطل است
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
نیکزاد: حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است، اما نصف وزیر دریافتی ندارند
آخرین اخبار
عارف: بازنگری کلی در شیوه تأمین کالا‌های اساسی در دستور کار است
تا آخر سال به ۷ هزار مگاوات انرژی پاک خواهیم رسید
اسلامی: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است
پزشکیان: توطئه‌افکنی خارجی بی‌تاثیر است/ تحکیم همبستگی و وفاق وظیفه همگانی است
ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، باطل است
با تغییر نظام انتخاباتی در تهران انتخابات شوراها با شفافیت بیشتری برگزار می‌شود
چرا تعداد درخواست های دستگاه های اجرایی برای پذیرش در آزمون کم است؟
فرمانده نیروی هوایی ارتش: دشمن به‌دنبال تضعیف انگیزه نیرو‌های مسلح است
حجت الاسلام ناطق نوری چهره انقلابی دهه ۶۰ یا یک روشن فکر ۱۴۰۴؟
دیدار عراقچی با رئیس هیات نمایندگی فلسطین
دیدار عراقچی و همتای ونزوئلایی
قائم پناه: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و خروج از لیست سیاه FATF به زودی محقق شود
سخنگوی دولت: هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید
نشست خبری رئیس‌جمهور سه شنبه ۲۹ مهر برگزار می‌شود
عارف: دولت هیچ تصمیمی بر خلاف منافع عشایر نمی‌گیرد
نیکزاد: حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است، اما نصف وزیر دریافتی ندارند
تعیین اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی در مجلس
ابلاغ دو قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر و تشدید مجازات جاسوسی
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
پیام قالیباف به رئیس مجلس بورکینافاسو درباره گسترش مناسبات
آملی‌لاریجانی: ترامپ درباره ایران هذیان می‌گوید
ارسال بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت به شورای‌عالی آموزش و پرورش جهت نهایی‌سازی و اجرا