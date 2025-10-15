اینستاگرام قصد دارد سیستم رتبه‌بندی PG-۱۳ را برای تقویت کنترل والدین بر استفاده نوجوانان از این پلتفرم اتخاذ کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ اینستاگرام متعلق به متا، اجرای قوانینی مشابه رتبه‌بندی ۴۱ ساله آمریکایی "راهنمای والدین" را برای فیلم‌ها آغاز خواهد کرد. همه کاربران زیر ۱۸ سال به طور خودکار در دسته "۱۳+" قرار می‌گیرند و فقط با تأیید والدین می‌توانند از این تنظیمات خارج شوند.

در حالی که حساب‌های کاربری نوجوانان در حال حاضر محتوای جنسی، تصاویر گرافیکی و محتوای الکل و سیگار را پنهان می‌کنند، نسخه جدید محدودیت‌ها را حتی بیشتر تشدید می‌کند. این پلتفرم پست‌هایی را که حاوی زبان تهاجمی یا تحریک‌آمیز هستند، یا پست‌هایی که شیرین‌کاری‌های خطرناک یا وسایل مربوط به مواد مخدر را به تصویر می‌کشند، پنهان می‌کند. همچنین عبارات جستجویی مانند "الکل" یا "صحنه‌های خونین" را حتی اگر اشتباه املایی باشند، مسدود می‌کند.

متا توضیح داد که هدف، تقلید از تجربه تماشای یک فیلم PG-۱۳ (راهنمای والدین برای کودکان ۱۳ سال به بالا) است، در حالی که سیاست‌ها را "با یک استاندارد مستقل آشنا برای والدین" هماهنگ می‌کند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که تحقیقات مستقلی با مشارکت یکی از کارمندان سابق متا نشان داد که ۶۴ درصد از ابزار‌های ایمنی جدید اینستاگرام بی‌اثر هستند. این گزارش نتیجه گرفت که «کودکان در اینستاگرام ایمن نیستند»، ادعایی که متا آن را رد کرد و تأکید کرد که والدین ابزار‌های قدرتمندی در اختیار دارند.

قرار است به‌روزرسانی‌ها در ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا آغاز شود و اوایل سال آینده به اروپا و سایر نقاط جهان برسد.

فعالان ابراز تردید کرده‌اند که این تغییرات، بهبود‌های واقعی ایمنی را تضمین کند و خاطرنشان کردند که اعلامیه‌های تبلیغاتی متا به چالش‌های معناداری برای محافظت از نوجوانان در برابر محتوای مضر تبدیل نمی‌شود. آنها خواستار شفافیت و آزمایش مستقل اثربخشی این ویژگی‌ها شده‌اند.

منبع: گاردین

برچسب ها: اینستاگرام ، محتوا ، کودکان ، نگرانی والدین ، والدین ، تولید محتوا
خبرهای مرتبط
والدین اینستاگرامی با بچه های خود چه کردند؟
روایت کودکانی که از والدین‌شان سرقت‌های میلیونی کردند
دلایل حرف گوش ندادن کودکان چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
آخرین اخبار
هشدار کارشناسان در مورد پاسخ‌های مضر  نسخه جدید ChatGPT
ساخت یک واکسن آزمایشی که علیه سرطان «پیش‌ایمنی» ایجاد می‌کند
هشدار یک دانشمند درباره خطرات پنهان ماهواره‌های ایلان ماسک
موتورولا از یکی از بهترین گوشی‌های خود رونمایی کرد
بیست‌وششمین پرسش مهر رئیس‌جمهور ابلاغ شد
صرفه‌جویی میلیاردی در مصرف انرژی صنایع با رسوب‌زدایی شیمیایی
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود
سرنوشت سیاره زمین در دست موجوداتی ریزتر از غبار
درمان‌های طبیعی برای یک مشکل شایع گوارشی
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
روشی نوین برای پیش‌بینی عملکرد سامانه‌های استخراج مایع-مایع در صنعت
رونمایی قریب‌الوقوع سامسونگ از هدست جدید خود
هوش مصنوعی «جمینای» جلسات کاربران را برنامه‌ریزی می‌کند
برنامه «ایمپالس اسپیس» برای فرستادن سالانه ۶ تن بار به ماه
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
درمان ناباروری بدون توجه به مولفه روان بیمار کامل نیست
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
ایران جزء ۵ کشور برتر ساخت سیستم‌های تصویربرداری جراحی با کیفیت 4K
طراحی و تولید نخستین اندوسکوپ‌های انعطاف پذیر در ایران و غرب آسیا
جزئیات رایگان‌سازی هزینه سیم‌کشی و اتصال فیبرنوری