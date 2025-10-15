باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ اینستاگرام متعلق به متا، اجرای قوانینی مشابه رتبهبندی ۴۱ ساله آمریکایی "راهنمای والدین" را برای فیلمها آغاز خواهد کرد. همه کاربران زیر ۱۸ سال به طور خودکار در دسته "۱۳+" قرار میگیرند و فقط با تأیید والدین میتوانند از این تنظیمات خارج شوند.
در حالی که حسابهای کاربری نوجوانان در حال حاضر محتوای جنسی، تصاویر گرافیکی و محتوای الکل و سیگار را پنهان میکنند، نسخه جدید محدودیتها را حتی بیشتر تشدید میکند. این پلتفرم پستهایی را که حاوی زبان تهاجمی یا تحریکآمیز هستند، یا پستهایی که شیرینکاریهای خطرناک یا وسایل مربوط به مواد مخدر را به تصویر میکشند، پنهان میکند. همچنین عبارات جستجویی مانند "الکل" یا "صحنههای خونین" را حتی اگر اشتباه املایی باشند، مسدود میکند.
متا توضیح داد که هدف، تقلید از تجربه تماشای یک فیلم PG-۱۳ (راهنمای والدین برای کودکان ۱۳ سال به بالا) است، در حالی که سیاستها را "با یک استاندارد مستقل آشنا برای والدین" هماهنگ میکند.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که تحقیقات مستقلی با مشارکت یکی از کارمندان سابق متا نشان داد که ۶۴ درصد از ابزارهای ایمنی جدید اینستاگرام بیاثر هستند. این گزارش نتیجه گرفت که «کودکان در اینستاگرام ایمن نیستند»، ادعایی که متا آن را رد کرد و تأکید کرد که والدین ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارند.
قرار است بهروزرسانیها در ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا آغاز شود و اوایل سال آینده به اروپا و سایر نقاط جهان برسد.
فعالان ابراز تردید کردهاند که این تغییرات، بهبودهای واقعی ایمنی را تضمین کند و خاطرنشان کردند که اعلامیههای تبلیغاتی متا به چالشهای معناداری برای محافظت از نوجوانان در برابر محتوای مضر تبدیل نمیشود. آنها خواستار شفافیت و آزمایش مستقل اثربخشی این ویژگیها شدهاند.
منبع: گاردین