باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالرضا گلپایگانی گفت: اجرای پروژههای بازآفرینی شهری در کشور بهصورت اقدام مشترک میان نهادهای مختلف از جمله شهرداریها، وزارتخانهها، خیران و بخش خصوصی اجرا میشود و این همافزایی باعث افزایش چندبرابری اثرگذاری طرحها شده است.
وی افزود: حدود ۴۵۰ پروژه بازآفرینی شهری در حال حاضر با مشارکت دستگاه های ذیربط در کشور در دست اجراست و از این میان، حدود ۷۰ پروژه تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به میزان اعتبارات این طرحها گفت: سهم اعتبارات مستقیم شرکت از محل بازآفرینی حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است، اما با توجه به ماهیت مشارکتی پروژهها، مجموع هزینهها به حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال میرسد.
گلپایگانی توضیح داد: به طور معمول حدود یکسوم هزینه هر طرح تامین میشود و بقیه از محل مشارکت شهرداریها، خیران و دستگاههای اجرایی مانند وزارت نیرو، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و وزارت ورزش و جوانان مشارکت میشود.
وی ادامه داد: به این ترتیب، طرحهای بازآفرینی در قالب زیرساختهای شهری، فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی و حتی پروژههای بهداشت عمومی پیش میرود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به گستره جغرافیایی این پروژهها گفت: اقدامات بازآفرینی شهری در سه حوزه بافتهای فرسوده، بافتهای تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی، در حال اجرا است.
به گفته او، در بسیاری از شهرهای تاریخی کشور، از جمله در بازارها و محلات قدیمی، مرمت و بهسازی با همکاری کسبه و شهرداریها در حال اجراست و محورهای پیادهراه و مرمت خانههای تاریخی نیز در همین چارچوب انجام میشود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره برنامههای آینده این شرکت نیز گفت: بر اساس قانون برنامه پنجساله توسعه، سالانه باید ۲۰ درصد از محدودههای ناکارآمد شهری کاسته شود تا طی پنج سال، این بافتها بازآفرینی شود. سال ۱۴۰۳، عملکرد مطابق برنامه بود و میزان تحقق اهداف در حد مورد انتظار پیش رفت.
گلپایگانی افزود: هدفگذاری شرکت بازآفرینی شهری ایران این است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی، مالی و مدیریتی موجود، در دهه آینده مشکل اساسی در حوزه بافتهای فرسوده کشور باقی نماند.
به گزارش ایرنا، استان پهناور سمنان با هشت شهرستان دارای ۲ اداره کل راه و شهرسازی است. شهرستانهای سمنان، مهدیشهر، سرخه، دامغان، آرادان و گرمسار، در مرکز و غرب استان، زیرمجموعه ادارهکل راه و شهرسازی استان سمنان و ۲ شهرستان شاهرود و میامی زیرمجموعه اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان هستند.
هم اکنون ۶۹ محله هدف بازآفرینی در محدوده ماموریتی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و ۶۳ محله هدف بازآفرینی در محدوده ماموریتی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان شناسایی شده است.
منبع ایرنا