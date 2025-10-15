کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با هدف هم‌افزایی میان دانشگاه، فعالان اجتماعی و اقتصادی برای حل مسائل اجتماعی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه کربلایی ـ رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: فعالان اجتماعی، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و اندیشمندان حوزه کارآفرینی و اقتصاد کشور به دنبال تدوین مدل‌های نوین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی هستند.

وی افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی این کنفرانس، ارائه مدل‌های موجود، بررسی نقاط ضعف و چالش‌ها و بهره‌گیری از دیدگاه‌های متخصصان برای تعریف الگو‌های جدید در توسعه گفتمان کارآفرینی اجتماعی است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری با اشاره به نقش مؤثر دانشگاه‌ها در این روند گفت: «دانشگاه تهران، به‌ویژه دانشکده کارآفرینی، یکی از ارکان اصلی برگزاری این کنفرانس است و با همراهی جدی اساتید، نقش کلیدی در شکل‌گیری و اجرای این رویداد ایفا می‌کند.»

او در ادامه با تأکید بر اهمیت فناوری در پیشبرد کارآفرینی اجتماعی اظهار داشت: «یکی از پنل‌های تخصصی کنفرانس به بررسی نقش فناوری در توسعه کارآفرینی اجتماعی اختصاص دارد و مقالات متعددی در این زمینه ارائه شده است. همچنین در فرآیند برگزاری کنفرانس نیز از فناوری‌های نوین استفاده شده که نمونه‌هایی از آن در طول رویداد به نمایش گذاشته خواهد شد.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مهدی مسکنی با اشاره به همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و بنیاد جهادی مهر الرضا، اعلام کرد: «نخستین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی قرار است با حضور بیش از ۳۵۰ فعال اقتصادی و کارآفرین، بیش از ۱۰۰ صاحب‌نظر علمی و پژوهشگر و جمعی از فعالان اجتماعی برگزار شود. همچنین تعداد قابل توجهی مهمان خارجی به صورت آنلاین در این رویداد شرکت خواهند کرد و ارتباط با بیش از ۳۰۰ کارآفرین اجتماعی در سطح بین‌الملل برقرار شده است.»

وی افزود: «یکی از مهم‌ترین اهداف این کنفرانس، تبیین ضرورت توجه به مدل کارآفرینی اجتماعی در کشور است. در شرایط کنونی، دولت و حاکمیت در حل برخی مسائل اجتماعی محدودیت توان دارند و بخش خصوصی نیز انگیزه مالی کافی برای ورود به این مسائل را ندارد. بنابراین لازم است که مشارکت عمومی و اجتماعی شکل گیرد تا بتوانیم به حل این مسائل کمک کنیم.»

مسکنی ادامه داد: «امروز منابع مالی کشور به سمتی رفته که برای حل مسائلی با بهره اقتصادی محدود، باید از ظرفیت‌های مردمی و عمومی بهره‌مند شویم. رئیس‌جمهور نیز در حوزه فرهنگی و مردمی‌سازی مدارس، خیرین و گروه‌های مردمی را دعوت کرده تا در حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند. از جمله مسائل مهم کشور، موضوع انتقال آب از دریای عمان به کویر مرکزی و ایجاد زباله‌سوزها در شمال کشور است که نیازمند حضور فعالان اجتماعی است.»

رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس تاکید کرد: «فعالان اجتماعی مسائل را از دیدگاه اجتماعی می‌نگرند، اما برای ایفای نقش موثر، لازم است مهارت‌های اقتصادی و کارآفرینی را آموزش ببینند. این کنفرانس بستری برای تبادل دانش و تجربیات در این زمینه فراهم می‌کند.»

مسکنی با اشاره به تجربه‌های جهانی گفت: «در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و فرانسه از سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ قانون کسب‌وکار اجتماعی تدوین شده است. در ایران نیز دو پژوهش مهم در این زمینه در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و اکنون پیش‌نویس قانون کسب‌وکار اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.»

وی افزود: «اندیشمندان، فعالان اجتماعی و اساتید دانشگاه باید در کنار یکدیگر برای شکل‌دهی زیست‌بوم کارآفرینی اجتماعی تلاش کنند تا مسیر ایران آباد و سربلند هموار شود.»

مسکنی همچنین اشاره کرد: «در کشور ما، معمولاً فعالیت‌های مردمی و جهادی به صورت مقطعی و امدادی است، اما برای دستیابی به توسعه پایدار، باید این فعالیت‌ها بر اساس مدل‌های کارآفرینی طراحی و پیگیری شوند. کارآفرینی اجتماعی پلی میان خیرخواهی و توسعه پایدار است و باید به عنوان یک مدل اقتصادی-اجتماعی نهادینه شود.»

وی تاکید کرد: «با توجه به توجه ویژه دولت و رئیس‌جمهور به نقش مردم و فعالان اجتماعی در حل مسائل کشور، امروز زمان آن رسیده که مسیر توسعه کارآفرینی اجتماعی را نهادینه کنیم. این کنفرانس گامی در جهت آغاز این حرکت ملی و علمی است.»

مسکنی در پایان اظهار داشت: «کارآفرین اجتماعی مسئله‌محور است؛ فعالیت اقتصادی را صرفاً برای سود دنبال نمی‌کند، بلکه دغدغه اجتماعی دارد و می‌کوشد راه‌حلی اقتصادی برای مسائل اجتماعی ارائه دهد. نقش دولت در این مسیر، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری است و باید به جای تمرکز بر تصدی‌گری، زمینه را برای حضور موثر مردم فراهم کند.»

وی افزود: «نمونه‌های موفقی مانند مؤسسه دکتر نبی و درمانگاه‌های خیریه در تهران وجود دارد که با داشتن تراز مالی پایدار و دغدغه اجتماعی، توانسته‌اند در حوزه سلامت و عدالت اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. ما باید بتوانیم چنین مدل‌هایی را در حوزه‌های دیگر نیز توسعه دهیم.»

مسکنی تاکید کرد: «بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور اگر به درستی هدایت شود و مبتنی بر مدل‌های علمی و پایدار باشد، می‌تواند مشکلات اساسی کشور را حل کند و مناطق مختلف را آباد سازد.»

برچسب ها: دانشگاه تهران ، کارآفرینی
خبرهای مرتبط
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
انسجام اجتماعی، کلید اصلی پیشرفت کشور است
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
بهره‌گیری از ایده‌های نخبگان به رفع چالش‌ها کمک می‌کند
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
ساخت یک واکسن آزمایشی که علیه سرطان «پیش‌ایمنی» ایجاد می‌کند
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
هشدار یک دانشمند درباره خطرات پنهان ماهواره‌های ایلان ماسک
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
آخرین اخبار
تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ تا پایان امسال
بررسی اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی در مجلس
برگزاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
«سیاره Y» جهانی پنهان در منظومه شمسی!
اینستاگرام سانسور محتوای نوجوانان را تشدید می‌کند
رژیم غذایی که سلامت مغز را ارتقا می‌دهد
هشدار کارشناسان در مورد پاسخ‌های مضر  نسخه جدید ChatGPT
ساخت یک واکسن آزمایشی که علیه سرطان «پیش‌ایمنی» ایجاد می‌کند
هشدار یک دانشمند درباره خطرات پنهان ماهواره‌های ایلان ماسک
موتورولا از یکی از بهترین گوشی‌های خود رونمایی کرد
بیست‌وششمین پرسش مهر رئیس‌جمهور ابلاغ شد
صرفه‌جویی میلیاردی در مصرف انرژی صنایع با رسوب‌زدایی شیمیایی
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود
سرنوشت سیاره زمین در دست موجوداتی ریزتر از غبار
درمان‌های طبیعی برای یک مشکل شایع گوارشی
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
روشی نوین برای پیش‌بینی عملکرد سامانه‌های استخراج مایع-مایع در صنعت
رونمایی قریب‌الوقوع سامسونگ از هدست جدید خود
هوش مصنوعی «جمینای» جلسات کاربران را برنامه‌ریزی می‌کند
برنامه «ایمپالس اسپیس» برای فرستادن سالانه ۶ تن بار به ماه
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
درمان ناباروری بدون توجه به مولفه روان بیمار کامل نیست
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت