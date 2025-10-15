باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه کربلایی ـ رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: فعالان اجتماعی، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و اندیشمندان حوزه کارآفرینی و اقتصاد کشور به دنبال تدوین مدل‌های نوین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی هستند.

وی افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی این کنفرانس، ارائه مدل‌های موجود، بررسی نقاط ضعف و چالش‌ها و بهره‌گیری از دیدگاه‌های متخصصان برای تعریف الگو‌های جدید در توسعه گفتمان کارآفرینی اجتماعی است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری با اشاره به نقش مؤثر دانشگاه‌ها در این روند گفت: «دانشگاه تهران، به‌ویژه دانشکده کارآفرینی، یکی از ارکان اصلی برگزاری این کنفرانس است و با همراهی جدی اساتید، نقش کلیدی در شکل‌گیری و اجرای این رویداد ایفا می‌کند.»

او در ادامه با تأکید بر اهمیت فناوری در پیشبرد کارآفرینی اجتماعی اظهار داشت: «یکی از پنل‌های تخصصی کنفرانس به بررسی نقش فناوری در توسعه کارآفرینی اجتماعی اختصاص دارد و مقالات متعددی در این زمینه ارائه شده است. همچنین در فرآیند برگزاری کنفرانس نیز از فناوری‌های نوین استفاده شده که نمونه‌هایی از آن در طول رویداد به نمایش گذاشته خواهد شد.»

مهدی مسکنی با اشاره به همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و بنیاد جهادی مهر الرضا، اعلام کرد: «نخستین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی قرار است با حضور بیش از ۳۵۰ فعال اقتصادی و کارآفرین، بیش از ۱۰۰ صاحب‌نظر علمی و پژوهشگر و جمعی از فعالان اجتماعی برگزار شود. همچنین تعداد قابل توجهی مهمان خارجی به صورت آنلاین در این رویداد شرکت خواهند کرد و ارتباط با بیش از ۳۰۰ کارآفرین اجتماعی در سطح بین‌الملل برقرار شده است.»

وی افزود: «یکی از مهم‌ترین اهداف این کنفرانس، تبیین ضرورت توجه به مدل کارآفرینی اجتماعی در کشور است. در شرایط کنونی، دولت و حاکمیت در حل برخی مسائل اجتماعی محدودیت توان دارند و بخش خصوصی نیز انگیزه مالی کافی برای ورود به این مسائل را ندارد. بنابراین لازم است که مشارکت عمومی و اجتماعی شکل گیرد تا بتوانیم به حل این مسائل کمک کنیم.»

مسکنی ادامه داد: «امروز منابع مالی کشور به سمتی رفته که برای حل مسائلی با بهره اقتصادی محدود، باید از ظرفیت‌های مردمی و عمومی بهره‌مند شویم. رئیس‌جمهور نیز در حوزه فرهنگی و مردمی‌سازی مدارس، خیرین و گروه‌های مردمی را دعوت کرده تا در حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند. از جمله مسائل مهم کشور، موضوع انتقال آب از دریای عمان به کویر مرکزی و ایجاد زباله‌سوزها در شمال کشور است که نیازمند حضور فعالان اجتماعی است.»

رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس تاکید کرد: «فعالان اجتماعی مسائل را از دیدگاه اجتماعی می‌نگرند، اما برای ایفای نقش موثر، لازم است مهارت‌های اقتصادی و کارآفرینی را آموزش ببینند. این کنفرانس بستری برای تبادل دانش و تجربیات در این زمینه فراهم می‌کند.»

مسکنی با اشاره به تجربه‌های جهانی گفت: «در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و فرانسه از سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ قانون کسب‌وکار اجتماعی تدوین شده است. در ایران نیز دو پژوهش مهم در این زمینه در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و اکنون پیش‌نویس قانون کسب‌وکار اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.»

وی افزود: «اندیشمندان، فعالان اجتماعی و اساتید دانشگاه باید در کنار یکدیگر برای شکل‌دهی زیست‌بوم کارآفرینی اجتماعی تلاش کنند تا مسیر ایران آباد و سربلند هموار شود.»

مسکنی همچنین اشاره کرد: «در کشور ما، معمولاً فعالیت‌های مردمی و جهادی به صورت مقطعی و امدادی است، اما برای دستیابی به توسعه پایدار، باید این فعالیت‌ها بر اساس مدل‌های کارآفرینی طراحی و پیگیری شوند. کارآفرینی اجتماعی پلی میان خیرخواهی و توسعه پایدار است و باید به عنوان یک مدل اقتصادی-اجتماعی نهادینه شود.»

وی تاکید کرد: «با توجه به توجه ویژه دولت و رئیس‌جمهور به نقش مردم و فعالان اجتماعی در حل مسائل کشور، امروز زمان آن رسیده که مسیر توسعه کارآفرینی اجتماعی را نهادینه کنیم. این کنفرانس گامی در جهت آغاز این حرکت ملی و علمی است.»

مسکنی در پایان اظهار داشت: «کارآفرین اجتماعی مسئله‌محور است؛ فعالیت اقتصادی را صرفاً برای سود دنبال نمی‌کند، بلکه دغدغه اجتماعی دارد و می‌کوشد راه‌حلی اقتصادی برای مسائل اجتماعی ارائه دهد. نقش دولت در این مسیر، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری است و باید به جای تمرکز بر تصدی‌گری، زمینه را برای حضور موثر مردم فراهم کند.»

وی افزود: «نمونه‌های موفقی مانند مؤسسه دکتر نبی و درمانگاه‌های خیریه در تهران وجود دارد که با داشتن تراز مالی پایدار و دغدغه اجتماعی، توانسته‌اند در حوزه سلامت و عدالت اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. ما باید بتوانیم چنین مدل‌هایی را در حوزه‌های دیگر نیز توسعه دهیم.»

مسکنی تاکید کرد: «بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور اگر به درستی هدایت شود و مبتنی بر مدل‌های علمی و پایدار باشد، می‌تواند مشکلات اساسی کشور را حل کند و مناطق مختلف را آباد سازد.»