سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری یک زن، سه سارق و مالخر حرفه‌ای لوازم خودرو در محله افسریه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری یک زن، سه سارق و مالخر حرفه‌ای لوازم خودرو در محله افسریه خبر داد.

وی گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در روز‌های اخیر، مأموران کلانتری افسریه با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، چهره سارقان را شناسایی و محل اختفای آنان را پیدا کردند.

سرکرده این باند زن جوانی است که به تنهایی سوژه‌های سرقت را پیدا می‌کرده و به سارقانی که با او کار می‌کنند معرفی می‌کرده است. او ادعا دارد اموال سرقتی را خود به مالخر می‌داده و پول را بین همدستانش تقسیم می‌کرده است.

به گفته سرهنگ بهرامی، مأموران شب گذشته هنگام اجرای عملیات، یکی از سارقان را حین سرقت مشاهده کردند، اما وی با بی‌توجهی به فرمان ایست پلیس اقدام به فرار کرد که با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح از ناحیه پا مجروح و دستگیر شد.

وی افزود: متهم به چندین فقره سرقت اعتراف و دو همدست خود را که خریدار اموال سرقتی بودند معرفی کرد که در ادامه عملیات، هر دو نفر نیز دستگیر شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان، بیش از ۵۸ قلم اموال مسروقه ازجمله ضبط، باند، باتری و لاستیک خودرو کشف شد.

سرهنگ بهرامی در پایان از شهروندان خواست خودرو‌های خود را در پارکینگ‌های شخصی یا عمومی پارک کنند و از توقف در معابر تاریک و خلوت خودداری نمایند.

منبع: مهر

برچسب ها: سارق ، پلیس پیشگیری تهران
سرقت لوازم خودرو با سرکردگی یک زن
