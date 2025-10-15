باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات ارشد اوکراینی که از ایالات متحده بازدید میکنند روز چهارشنبه گفتند که با نمایندگان تولیدکنندگان سلاح آمریکایی از جمله شرکت ریتیون که موشکهای تاماهاوک تولید میکند و واشنگتن میتواند آنها را در اختیار کی یف قرار دهد، دیدار کردهاند.
بازدید دو روزه هیئت اوکراینی همچنین شامل مذاکراتی با مقامات ارشد آمریکایی بود و پیش از دیدار برنامهریزی شده بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوراوکراین در روز جمعه انجام میشود.
آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت که او به همراه سایر اعضای هیئت با نمایندگان لاکهید مارتین و ریتیون دیدار کرده است.
شرکت ریتیون موشکهای دوربرد تاماهاوک را تولید میکند که ترامپ ارسال آنها به کی یف را مد نظر قرار داده است.
روسیه که در فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، هشدار داده است که ارسال این موشکها به اوکراین، روابطش با واشنگتن را قطع کرده و دور جدیدی از تنشها را آغاز خواهد کرد.
یرماک در شبکههای اجتماعی با اشاره به جنگندههای اف-۱۶ طراحیشده توسط آمریکا که سال گذشته توسط کشورهای اروپایی به اوکراین تحویل داده شد، نوشت: «همکاری ما همچنان در حال افزایش است.»
اوکراین، بهویژه از زمان روی کار آمدن ترامپ در اوایل امسال و پس از وعده کاهش حمایت آمریکا از کی یف، برای همکاری عمیقتر با متحدان در زمینه تولید سلاح تلاش کرده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه