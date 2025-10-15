باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -در این بازدید، صاحبان صنایع شهرستان تخصیص نیافتن وام‌های کم بهره برای واحد‌های صنعتی، تخصیص نیافتن ارز برای واردات ماشین آلات برای واحد‌های صنعتی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را از مشکلات واحد‌های خود اعلام کردند.

انصاری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور با بیان اینکه در استان ۷۰ شهرک صنعتی با ۴ هزاری ۴۰۰ واحد فعال است گفت: آذربایجان شرقی در ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی پیشگام است.

وی از تعیین کارگروهی برای ساماندهی زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی مراغه خبرداد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه در شهرک صنعتی مراغه ۶۰ زمین راکد و نیمه فعال وجود دارد، گفت: زمین‌های راکد شهرک صنعتی مراغ برای واگذاری به سرمایه گذاران جدید تعیین تکلیف شود.

انصاری در ادامه از ایجاد شهرک صنعتی دوم در مراغه خبرداد.

نماینده مردم مراغه و عجبشیر مجلس شورای اسلامی در جمع صاحبان صنایع، بیکاری را مشکل اساسی جمعیت ۳۰۰ هزار نفری مراغه اعلام کرد و افزود: نرخ بیکاری بیشتر از میانگین استان و کشور است.

سید فرید موسوی، افزود: حمایت از واحد‌های صنعتی رونق تولید، سرمایه گذاری و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: کمبود زمین، نبود آب برای صنایع و قوانین دست و پاگیری اداری را از مشکلات سرمایه گذاری و ایجاد واحد‌های صنعتی در این شهرستان بیان کرد.

فرماندار مراغه در این جلسه مشکل تامین برق واحد‌های صنعتی، تخصیص نیافتن ارز برای واردات ماشین آلات صنعتی و مشکل دریافت ارز حاصل از صادرات را از مشکلات عمده واحد‌های صنعتی شهرستان اعلام کرد.

امینیان همچنین توسعه زیرساخت‌های شهرک صنعتی مراغه از جمله، آنتن دهی تلفن همراه، کمبود زمین برای واگذاری به واحد‌های صنعتی، فعال شدن معادن و برنامه ریزی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را خواستار شد.

شهرستان مراغه با دارا بودن یک منطقه و یک شهرک صنعتی و داشتن ۱۱۷ واحد صنعتی از قطب‌های تولید و صنعت در آذربایجان شرقی است.