باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - احمد مهنا، مدیر بیمارستان‌های العوده در غزه و یکی از بازداشت‌شدگان اخیر، به تلویزیون العربی گفت که در دوران بازداشت، به همراه سایر پزشکانی که با بازجویی‌های خشونت‌آمیز رو‌به‌رو بودند، تحت شکنجه شدید قرار گرفته است.

مهنا در حالی که چهره‌اش به وضوح لاغرتر شده بود، گفت: «بیمارستان العوده بازسازی خواهد شد، کارکنان آن، آن را با دستان خود بازسازی خواهند کرد. من به آنچه انجام داده‌ایم و انجام خواهیم داد افتخار می‌کنم.»

پیش از این، اسرای فلسطینی دیگر از توهین‌های کلامی مداوم، گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی خبر داده بودند که به عنوان ابزار‌هایی برای ارعاب اسرای فلسطینی استفاده شده است. به گفته اسرای آزاد شده، سلول‌ها بسیار شلوغ بوده و شرایط غیربهداشتی سبب بروز بیماری‌های قارچی و پوستی در میان اسرا شده است.

بیمارستان العوده که در جریان حملات متعدد به اردوگاه آوارگان جبالیا آسیب دیده، از ماه مه، زمانی که در جریان آخرین حمله رژیم اسرائیل مجبور به تخلیه شد، تعطیل شده است.

در روز‌های اخیر، اسرای فلسطینی که به تازگی آزاد شده‌اند و گروه‌های حقوق بشری از شکنجه، خشونت و سایر شرایط توهین‌آمیز در اسارت رژیم اسرائیل خبر داده‌اند. بسیاری از کسانی که روز دوشنبه آزاد شدند، نشانه‌هایی از بدرفتاری و کاهش وزن قابل توجه را نشان می‌دهند.

منبع: قدس نیوز