دادستان کل کشور گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران باید به امور مجروحین و جانبازان جنگ‌تحمیلی ۱۲ روزه با قید فوریت رسیدگی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از قوه قضاییه، پنجمین جلسه بررسی و پیگیری مستندسازی و اعلام خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه، به ریاست حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور، روز چهارشنبه ۲۳مهرماه در محل دادستانی کل کشور برگزار شد.

دادستان کل کشور در این جلسه ضمن قدردانی از اهتمام مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط درخصوص مستندسازی خسارت‌های جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، گفت: خوشبختانه کشور از ظرفیت علمی، نظری و اجرایی بسیار بالایی برخوردار است؛ چه در مجموعه قوه قضاییه، چه در دولت و چه در نیرو‌های نظامی. نیرو‌های جوان، تحصیل‌کرده و مؤمن سرمایه بزرگ نظام‌اند و بحمدالله از نظر فکری و انگیزشی در سطح بالایی قرار دارند. از این ظرفیت باید در شرایط کنونی حداکثر بهره را برد.

موحدی افزود: سردارانی مانند شهید حاجی‌زاده و باقری در طول دوران خدمت خود توانستند نیرو‌هایی ارزشمندی تربیت کنند که امروز نیز شاهد آن هستیم جایگزین این عزیزان شده‌اند. این اتفاق باید تداوم داشته باشد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در تمامی بخش‌ها اقدامات ارزنده‌ای در حال انجام است، گفت: به‌عنوان‌مثال در نشست هفته وحدت در گرگان اقدامات خوبی در زمینه فرهنگی انجام شد، انجام این‌گونه برنامه‌ها ارزشمند و نیازمند تداوم است. 

وی همچنین به اهمیت «نبرد حقوقی» در کنار نبرد نظامی اشاره و اعلام کرد: این عرصه نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی دقیق است. دشمنان دین و انقلاب، موجودیت نظام جمهوری اسلامی را برنمی‌تابند و از هر ابزار ممکن بهره می‌گیرند، اما تجربه نشان داده است که هرگاه به ملت ایران فشار آورده‌اند، با شکست و عقب‌نشینی مواجه شده‌اند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تبادل دیدگاه میان مدیران و ارائه گزارش از اقدامات انجام‌شده تأکید کرد و گفت: پیگیری مصوبات انجام‌شده با همان کیفیت و دقت اولیه ادامه یابد.

موحدی با اشاره بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت آنها، تصریح کرد: تا آنجا که ممکن است باید امور مردمی‌تر شود و مردم مستقیماً در میدان خدمت حضور یابند، چراکه همه ما خادمان مردم هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران باید به امور مجروحین و جانبازان جنگ‌تحمیلی ۱۲ روزه با قید فوریت رسیدگی کند، اظهار کرد: این موضوع از باب حقوق عامه ضرورت دارد. اگر در این راستا مسئولان ذی‌ربط با قوانین و محدودیت‌ها رو به رو بودند، رفع موانع ناشی از مقررات دست و پاگیر با هماهنگی مسئولان ضرورت دارد چرا که در مواقع بحرانی باید با حفظ نظارت و قانون‌مداری، تصمیمات به‌موقع و کارآمد اتخاذ شود.

 

برچسب ها: دادستان کل کشور ، قوه قضاییه
خبرهای مرتبط
زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد
معاون اول قوه قضاییه:
باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
دادستان کل کشور: اظهارنظر در مورد احکام اسلامی از شئون فقهاء عظام و دانشمندان اسلامی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه اگر هنوز مستقر نشدند به بنیاد شهید مراجعه کنند
فروش موادمخدر در عطاری‌ها به بهانه «لاغری»
تمام مأموران عملیاتی پلیس تهران به دوربین البسه مجهز هستند
شناسایی انبار ۲۰۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در شهریار
اعمال قانون و توقیف ساعتی بیش از ۴۸ هزار خودرو به‌دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و غیر‌استاندارد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
ارتقای همکاری‌های دوجانبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان
ثبت ۶۳۸ حادثه در سامانه‌های امدادی کشور در یک هفته
شهروندان تهرانی خودور‌های رها شده در محله‌ها را به پلیس گزارش دهند + فیلم
تسهیل دسترسی بیماران با ارتقای خدمات دارویی در داروخانه‌های هلال‌احمر
آخرین اخبار
اجازه ورود غربالگران بینایی به مهد‌های کودک داده نمی‌شود
برگزاری میزخدمت مرکز وکلا در کلیسا
شهروندان تهرانی خودور‌های رها شده در محله‌ها را به پلیس گزارش دهند + فیلم
تسهیل دسترسی بیماران با ارتقای خدمات دارویی در داروخانه‌های هلال‌احمر
ثبت ۶۳۸ حادثه در سامانه‌های امدادی کشور در یک هفته
تمام مأموران عملیاتی پلیس تهران به دوربین البسه مجهز هستند
شناسایی انبار ۲۰۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در شهریار
ارتقای همکاری‌های دوجانبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان
اعمال قانون و توقیف ساعتی بیش از ۴۸ هزار خودرو به‌دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و غیر‌استاندارد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
فروش موادمخدر در عطاری‌ها به بهانه «لاغری»
آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه اگر هنوز مستقر نشدند به بنیاد شهید مراجعه کنند
زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد
ایستگاه مترو مریم مقدس، نمایش همزیستی ادیان الهی در پایتخت است
رونمایی از دیوارنگاره شهدای فراجا در مجتمع بعثت؛ نمادی از پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت
به امور مجروحین و جانبازان جنگ ۱۲ روزه با قید فوریت رسیدگی شود
دختر جوان با تیپ پسرانه سرکرده باند سارقین سریالی تهران بود
زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
نام‌گذاری ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نماد احترام ایرانیان به ادیان الهی است