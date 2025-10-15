باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر بغداد از ۱۰ تا ۱۶ اکتبر (۱۸ تا ۲۴ مهرماه) در کشور عراق برگزار شد و نمایش «ذرات آشوب» به نمایندگی از ایران در این رویداد معتبر حضور یافت.
این نمایش با حضور بازیگرانی، چون یاشار نادری، گاتا عابدی، پدرام زمانی، خیام حسینی، پژمان برزگر، فهیمه موسوی، رضا آرامش، ایرج تدین، مینا ترکمن، گندم احمدی، طاها صالحی و جواد یحیوی اجرا شد.
«ذرات آشوب» داستان دلاوری و مقاومت مردم جنوب ایران برای آزادسازی جزیره هرمز از اشغال ۱۱۷ ساله پرتغالیها را روایت میکند؛ نمایشی که نخستینبار در چهلوسومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر روی صحنه رفت و با استقبال گسترده مخاطبان داخلی همراه شد.
ابراهیم پشتکوهی دربارهی اجرای این اثر در بغداد گفت: «فضای جشنواره بسیار مثبت و صمیمی است. اجرای ما با وجود تأخیر در آمادهسازی دکور، با استقبال چشمگیر تماشاگران عراقی مواجه شد. سالن هزار نفرهی محل اجرا کاملاً پر بود و بسیاری از تماشاگران حتی در بیرون سالن ماندند. واکنش منتقدان نیز تحسینآمیز بود و بسیاری از آنان «ذرات آشوب» را از بهترین آثار جشنواره دانستند.»
پشتکوهی افزود: «با وجود برخی مشکلات فنی و مصدومیت دو بازیگر، بازیگران با تمام توان و غیرت روی صحنه رفتند. استقبال تماشاگران و حضور گستردهی ایرانیان مقیم عراق، برایمان دلگرمکننده بود.»
طبق نظرات و نمرات منتقدان در روز پایانی جشنواره، نمایش ایران با نمره ۴/۵ در رتبه نخست آرای منتقدین قرار گرفته و نمایش «رقص پارچه» از کشور هند در رتبه دوم قرار گرفته است.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به طراح صحنه: ابراهیم پشتکوهی، آهنگساز: بهرنگ عباسپور، طراح گریم: شبنم روزبهانه، طراح پوستر: محمدحسن آزادگان، طراح لباس: ابراهیم پشتکوهی، ربابه پهلوانی، فاطیما پشتکوهی، طراح نور: رضا خضرایی، ابراهیم پشتکوهی، مجری طرح: وحید لک، دستیار کارگردان: هدی حاجیزاده، مدیرصحنه: رضا آرامش، نورپرداز: سپیده ساکتاف، نوازندگان: بهرنگ عباسپور، طارق نیکپور، علی پیلهرام و علیرضا سلیمی، خواننده: بهرنگ عباسپور و پژمان برزگر، اشاره کرد.
گروه تئاتر «تیتوک» پیشتر نیز با نمایش «مکبثزار» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی موفق به کسب جایزه بزرگ هیئت داوران چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر بغداد شده بود.
در پایان لازم بهذکر است؛ نمایش «ذرات آشوب» با اجرای عموم در شهر بندر عباس تور سفرهای استانی خود را در ایران آغاز میکند.