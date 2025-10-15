باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - حجت السلام اصلانی امام جمعه یامچی گفت: این محور یکی از پر حادثه خیر‌ترین محور‌ها در استان است و تاکنون چندین نفر از شهروندان در حادثه رانندگی در این محور جان خود را از دست دادند و یکی از گله مندی‌های مردم از و ضع موجود این جاده است که باید مسئولین تلا ش خود را برای تکمیل طرح‌های دردست احداث تلاش کنند.

محمودی معاون استاندار و فرماندار ویزه شهر ستان مرند هم گفت: برای رفع نقاط حادثه خیر و استاندار سازی در این محور ۳ پروژه مهم در حال اجراست ایجاد تقاطع غیر همسطح در سراهی این محور تعریز پل بزرگ در این محور ترمیم و روکش آسفالت این محور ۳ پروزه مهم در این شهر ستان است که طبق اولویت بندی شاهد تکمیل این طرح‌ها در آن محور خواهیم بود.

وی فرماندار شهر ستان مرند گفت برای این طرح‌ها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته شده است که پیمانکاران در حال فعالیت در این محور هستند.

فرماندار مرند گفت: توجه به مشکلات منطقه ورفع آنها یکی از اولویت‌های این دولت است وبزودی شاهد تکمیل چندین پروژه نیمه کاره دراین منطقه خواهیم بود.