روز جمعه ۲۵ مهرماه، برای نخستین بار در نماز جمعه تهران، پویانمایی «فرمانروای آب» اکران خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این برنامه به عنوان یک تجمع فرهنگی نوجوانان با محوریت هنر (فیلم و سرود) برگزار می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن، بیان انزجار و اعتراض هنرمندانه نسبت به رژیم صهیونیستی است. بر همین اساس، پویانمایی «فرمانروای آب» و سرودی با مضامین ضدصهیونیستی برای نخستین بار در نماز جمعه تهران انتخاب و ارائه می‌شوند.

پویانمایی «فرمانروای آب» روایتگر داستان گروهی از جوانان نخبه ایرانی است که روی پروژه هک سیستم موشکی آمریکا کار می‌کنند و از سرنخ‌هایی که به دست می‌آورند، پی می‌برند که آمریکا و اسرائیل در پی راه‌اندازی جنگی جدید بین کشور‌های اسلامی هستند. در این تقابل، آمریکا و اسرائیل به عنوان نماد فرمانروایی شیطان و ایران تحت حمایت امامی مهربان که مدیریت جهان به دست اوست، وارد نبرد موشکی می‌شوند. این انیمیشن با روایت ماجراجویانه و هیجان‌انگیز خود، مباحث مهدویت، اسلام حقیقی، وفای به عهد، قدرت علمی و نظامی ایران و ماهیت دشمنان اسلام را به تصویر می‌کشد.

این نخستین تجربه اکران رسمی فیلم سینمایی در مراسم نماز جمعه است که با هدف حضور نسل نوجوان و جوان برگزار می‌شود. علاوه بر اکران فیلم، سرودی با مضامین مهدوی و ضدصهیونیستی نیز اجرا خواهد شد.

مجید اسماعیلی، کارگردان پویانمایی «فرمانروای آب»، در این برنامه حضور داشته و درباره این اثر و اهمیت حمایت مردم از سینما سخن خواهد گفت.