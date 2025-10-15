روز جمعه ۲۵ مهرماه، برای نخستین بار در نماز جمعه تهران، پویانمایی «فرمانروای آب» اکران خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این برنامه به عنوان یک تجمع فرهنگی نوجوانان با محوریت هنر (فیلم و سرود) برگزار می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن، بیان انزجار و اعتراض هنرمندانه نسبت به رژیم صهیونیستی است. بر همین اساس، پویانمایی «فرمانروای آب» و سرودی با مضامین ضدصهیونیستی برای نخستین بار در نماز جمعه تهران انتخاب و ارائه می‌شوند.

پویانمایی «فرمانروای آب» روایتگر داستان گروهی از جوانان نخبه ایرانی است که روی پروژه هک سیستم موشکی آمریکا کار می‌کنند و از سرنخ‌هایی که به دست می‌آورند، پی می‌برند که آمریکا و اسرائیل در پی راه‌اندازی جنگی جدید بین کشور‌های اسلامی هستند. در این تقابل، آمریکا و اسرائیل به عنوان نماد فرمانروایی شیطان و ایران تحت حمایت امامی مهربان که مدیریت جهان به دست اوست، وارد نبرد موشکی می‌شوند. این انیمیشن با روایت ماجراجویانه و هیجان‌انگیز خود، مباحث مهدویت، اسلام حقیقی، وفای به عهد، قدرت علمی و نظامی ایران و ماهیت دشمنان اسلام را به تصویر می‌کشد.

این نخستین تجربه اکران رسمی فیلم سینمایی در مراسم نماز جمعه است که با هدف حضور نسل نوجوان و جوان برگزار می‌شود. علاوه بر اکران فیلم، سرودی با مضامین مهدوی و ضدصهیونیستی نیز اجرا خواهد شد.

مجید اسماعیلی، کارگردان پویانمایی «فرمانروای آب»، در این برنامه حضور داشته و درباره این اثر و اهمیت حمایت مردم از سینما سخن خواهد گفت.

برچسب ها: فیلم سینمایی ، نماز جمعه
خبرهای مرتبط
آغاز اکران سه فیلم جدید از امروز در سینما‌ها
اعلام ساعت‌های تعطیلی سینما در روز دوشنبه
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
نگاهی به چالش ساخت انیمیشن فرمانروای آب و اهمیت تماشای اثر در سینما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
پخش فصل دوم برنامه «تهران، ایران، جهان» از شبکه تهران
آخرین اخبار
اکران پویانمایی «فرمانروای آب» در نماز جمعه تهران
«ذرات آشوب» در جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد روی صحنه رفت
پخش فصل دوم برنامه «تهران، ایران، جهان» از شبکه تهران
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
سعید مظفری درگذشت
فیلمنامه ایرانی «خون بس» برنده جایزه جشنواره بفتایی انگلستان شد
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت‌صحنه مسابقه «سرنخ»
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» افتتاح شد/ روایتی از هزاران سال پیوند فرهنگی ایران و چین با نمایش ۹۰ اثر