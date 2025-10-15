شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از عدم امتیاز دوران کرونا برای برخی از کارکنان علوم آزمایشگاهی شهرستان جیرفت استان کرمان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک دوران کرونا اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داد و آسیب جدی به آنها وارد کرد. اما در این بین کادر درمان با از خودگذشتگی توانستند بسیاری از بیماران را بهبود بخشند و آنها را به کانون گرم خانواده بازگردانند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از پزشکانی که در بخش آزمایشگاه شهرستان جیرفت استان کرمان مشغول به فعالیت هستند؛ برای استخدام از امتیاز این دوران برخوردار نشدند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام. لطفا پیگیری کنید که چرا اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۰نمره کرونا را می‌دهند ولی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جیرفت استان کرمان بین ۱ الی۳ نمره می‌دهد، فرق ما که دردوره کرونا کارکردیم و زحمت کشیدیم نمونه گیری کردیم بیماران را پیگیری کردیم بابقیه کارمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی دیگرچه فرقی دارد؟

ولی اصلا امتیازکرونا مثل بقیه دانشگاه‌های علوم پزشکی به ما تعلق نگرفت.

