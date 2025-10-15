شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از عدم امتیاز دوران کرونا برای برخی از کارکنان علوم آزمایشگاهی شهرستان جیرفت استان کرمان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدون شک دوران کرونا اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داد و آسیب جدی به آنها وارد کرد. اما در این بین کادر درمان با از خودگذشتگی توانستند بسیاری از بیماران را بهبود بخشند و آنها را به کانون گرم خانواده بازگردانند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از پزشکانی که در بخش آزمایشگاه شهرستان جیرفت استان کرمان مشغول به فعالیت هستند؛ برای استخدام از امتیاز این دوران برخوردار نشدند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام. لطفا پیگیری کنید که چرا اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۰نمره کرونا را می‌دهند ولی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جیرفت استان کرمان بین ۱ الی۳ نمره می‌دهد، فرق ما که دردوره کرونا کارکردیم و زحمت کشیدیم نمونه گیری کردیم بیماران را پیگیری کردیم بابقیه کارمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی دیگرچه فرقی دارد؟
ولی اصلا امتیازکرونا مثل بقیه دانشگاه‌های علوم پزشکی به ما تعلق نگرفت.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: آزمایشگاه ، دوران کرونا ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان بهداشت و درمان را به دردسر انداخت
مشکلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برای امتیاز استخدامی وزارت بهداشت در دوران کرونا
رنجش داوطلبان از حذف قبولی مشروط آزمون نظام مهندسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چشم نوازی انار بر روی درختان باغ های کوهمره سرخی شبراز + فیلم
یک سال انتظار برای دریافت وام ازدواج
تاخیر در تحویل خودروی شاهین اتومات خریداران را نگران کرد
نارضایتی شهروندان بلوار اندرزگو از هدررفت آب
مشکلات وام ودیعه مسکن از زبان شهروندخبرنگار
رنجش اهوازی‌ها از شکسته شدن لوله آب در خرمشهر + عکس
گلایه گردشگران بوستان چیتگر از خشکسالی و کنده شدن درختان کاج + فیلم
نارضایتی کاربران از اختلال در سامانه ثبت من
برخی از کارکنان علوم آزمایشگاهی جیرفت در انتظار کسب امتیاز کرونا
آخرین اخبار
برخی از کارکنان علوم آزمایشگاهی جیرفت در انتظار کسب امتیاز کرونا
نارضایتی کاربران از اختلال در سامانه ثبت من
گلایه گردشگران بوستان چیتگر از خشکسالی و کنده شدن درختان کاج + فیلم
رنجش اهوازی‌ها از شکسته شدن لوله آب در خرمشهر + عکس
مشکلات وام ودیعه مسکن از زبان شهروندخبرنگار
یک سال انتظار برای دریافت وام ازدواج
تاخیر در تحویل خودروی شاهین اتومات خریداران را نگران کرد
چشم نوازی انار بر روی درختان باغ های کوهمره سرخی شبراز + فیلم
نارضایتی شهروندان بلوار اندرزگو از هدررفت آب
نیرو‌های نهضت سوادآموزی سال ۹۲ به بعد در انتظار تعیین تکلیف استخدام