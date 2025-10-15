شرکت آب منطقه‌ای گیلان با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر تقویت سامانه بارشی در خصوص سیلابی شدن رودخانه‌ها در این استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این شرکت پیرو پیش بینی اداره کل هواشناسی استان و صدور هشدار سطح نارنجی به دلیل نفوذ و تقویت سامانه ناپایدار، نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه‌های فصلی هشدار می‌دهد.

از عموم هموطنان درخواست می‌شود از بعدازظهر فردا تا شنبه ۲۶ مهر ماه، برای جلوگیری از بروز هرگونه خسارت و حوادث ناگوار از هرگونه تردد، توقف، اسکان و برپایی چادر‌های مسافرتی در حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی اکیدا خودداری کنند.

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، طغیان رودخانه ها
