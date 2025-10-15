باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند در رابطه با برگزاری دو بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه و تانزانیا اظهار داشت: خدا را شکر دو بازی خوب انجام دادیم، به خصوص دیدار با روسیه که محک خیلی جدی برای ما بود و بازی با روسیه شبیه‌ساز افتتاحیه جام جهانی برای بازیکنان ایران بود.

او ادامه داد: استادیومی که در آن مقابل روسیه قرار گرفتیم، ۵۵ هزار نفر گنجایش داشت و تقریباً همه صندلی‌ها پُر شده بود. نوع برگزاری این بازی به طوری بود که ما حس کردیم اولین بازی جام جهانی را انجام می‌دهیم. روسیه همیشه به عنوان تیم‌های اول به جام جهانی صعود می‌کرد و دیدار با روسیه باعث شد که ما در دیدار دوم مقابل تانزانیا به پیروزی برسیم.

بیرانوند تصریح کرد: ما انتقادی از سمت کارشناس روسی ندیدیم و این صحبت‌ها از سمت رسانه‌ها مطرح می‌شود! هرچه که شنیدیم و خواندیم، تعریف و تمجید از تیم ملی بود.

او در پاسخ به این سوال که سرمربی روسیه در نشست خبری بعد از بازی با ایران عنوان کرده بود که تاکتیک ایران پرتاب اوت دستی بوده و کرنر، گفت: مگر روسیه چند موقعیت داشت که سرمربی‌اش اینگونه صحبت می‌کند؟ آنها تنها دو موقعیت داشتند و به گل رسیدند.

دروازه‌بان تیم ملی ایران خاطر نشان کرد: تانزانیا شاید برای مردم از لحاظ اسمی کوچک باشد، اما تیمی که ما مقابل آن بازی کردیم، تیم ملی سنگال را شکست داده بود. خدا را شکر به نوعی دارم جلو می‌روم که نیازی به تعریف و تمجید از سرمربی‌ای ندارم، اما سوال من از رسانه‌ها این است که آیا در دوره‌های گذشته که ما به جام جهانی صعود کردیم با تیمی مثل برزیل بازی کردیم که اکنون مردم و رسانه‌ها توقع دارند که با برزیل بازی کنیم؟

او توضیح داد: رسانه‌ها با احساسات مردم بازی می‌کنند، در صورتی که ما باید همه کنار هم باشیم و این چیز طبیعی است. تیم‌های امارات و قطر با یکدیگر بازی می‌کنند و برای پیروزی در دیداری که دارند میلیون‌ها دلار برای بازیکنان پاداش در نظر می‌گیرند که فقط به جام جهانی صعود کنید، اما تیم ملی ایران به راحتی به جام جهانی صعود کرده است و کسی این موضوع را نمی‌بیند.

دروازه‌بان تیم ملی ایران گفت: تیم ملی ما چهار دوره است که به راحتی راهی جام جهانی می‌شود. ما در بازی با روسیه نقاط ضعف و قدرت خود را فهمیدیم و از رئیس فدراسیون فوتبال هم درخواست برگزاری دیدار‌های خوب را داشته‌ایم. روسیه تیم ما را پرِس شدید کرد و ما باید برای جام جهانی روی این مورد خیلی کار کنیم.

بیرانوند افزود: تیم کیپ ورد برای اولین بار راهی جام جهانی شده است و بیشتر بازیکنان این تیم در باشگاه‌های اروپایی عضویت دارند و برگزاری دیدار با چنین تیم‌هایی به ما کمک می‌کرد و در فیفادی بعدی محک جدی خواهیم خورد. من همیشه گفته‌ام که تیم ملی روزی موفق خواهد شد که تمام کادر آن را افراد ایرانی تشکیل دهند و اکنون این اتفاق افتاده است و الان ما خانواده هستیم و رفاقت خوبی بین ما شکل گرفته است و این قول را به مردم می‌دهم که در فیفادی بعدی با بازگشت چند بازیکن مصدوم، ما در بهترین شرایط خود دو بازی خیلی خوب را انجام خواهیم داد.

دروازه‌بان اول تیم ملی ایران خاطر نشان کرد: اگر مردم واقعاً از ما حمایت کنند و انرژی مثبت بفرستند و نخواهند با هر اتفاقی تمرکز یک بازیکن را به هم بزنند، تیم ملی ضرر می‌کند. تنها کسی که می‌تواند بین مردم و تیم ملی همدلی ایجاد کند، اصحاب رسانه هستند و مسلماً شما (خبرنگاران) دوست ندارید این همدلی شکل بگیرد. صداوسیما و کسانی که در تلویزیون صحبت می‌کنند دوست ندارند که مردم تیم ملی را دوست داشته باشند. بازیکنان ایران چه گناهی کرده‌اند، در حالی که دارند فقط بهترین عملکرد خود را به نمایش می‌گذارند.

بیرانوند گفت: ما انتقادپذیر هستیم، اما یکسری اتفاقاتی در حال رخ دادن است. شجاع خلیل‌زاده در این دو بازی جزو بهترین بازیکنان تیم ملی بوده است و در بین آماده‌ترین مدافعان لیگ برتر فوتبال ایران است و مطمئن باشید در جام جهانی هم بازی خواهد کرد و نشان خواهد داد که چقدر سرحال و آماده است. تیم ملی ایران با میانگین سنی خیلی خوب به جام جهانی می‌رود.

او افزود: من ۱۲ سال است که دارم برای تیم ملی بازی می‌کنم و به شما این قول را می‌دهم که تیم ملی در جام جهانی ۱۰۰ درصد از گروه خود صعود خواهد کرد و من هر موقع قولی داده‌ام به آن عمل شده است.

بیرانوند گفت: از صدا و سیما نمی‌گذارند که مردم با تیم ملی همدل شوند و من نمی‌فهمم که چرا می‌گویند تیم ملی چرا خوب بازی نمی‌کند، نمی‌دانم شاید این افراد به دنبال اهداف خود هستند، اما اگر کسانی دیگر در تیم ملی حضور داشتند، آیا چنین صحبتی می‌کردند؟ من دوست دارم صحبت‌هایی که باعث ایجاد فشار روی بازیکنان تیم ملی می‌شود، پایان یابد. همه این افراد دوست دارند که جلوی صعود ما از مرحله گروهی جام جهانی گرفته شود.

دروازه‌بان تیم ملی ایران افزود: انتقاد فنی را قبول دارم، اما نه همه انتقاد‌ها پشت سر هم. من معتقدم که مردم تیم ملی را دوست دارند، اما رسانه‌ها هم باید به این موضوع کمک کنند. من کارم را جلو می‌برم و علی بیرانوند پنالتی هم گل بخورد باز هم مقصر است. در این سال‌ها من به نوعی کار کرده‌ام که پنالتی گل خوردن هم برای من سخت است و مطمئن باشید که روز به روز بهتر خواهم شد.

