باشگاه المپیاکوس یونان با انتشار تصویری از مهدی طارمی برای کسب جایزه برترین لژیونر سال قاره آسیا حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم برترین‌های فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۵، فردا پنج‌شنبه ۲۴ مهر، در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود. مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه المپیاکوس یونان، نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن بین‌المللی (لژیونر) قاره آسیا است و برای کسب این جایزه، لی کانگ این از کره جنوبی و کوبو از ژاپن را پیش رو دارد.

باشگاه المپیاکوس یونان نیز در حمایت از طارمی، پوستر اختصاصی‌ای با تصویر این بازیکن در صفحه مجازی خود منتشر کرده است که روی آن با رسم‌الخط فارسی نوشته شده بود: «موفق باشید».

پوستر المپیاکوس برای طارمی

برچسب ها: تیم المپیاکوس ، مهدی طارمی
خبرهای مرتبط
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل
طارمی: دوست دارم با برزیل در جام جهانی همگروه شویم
نامزدی ایران در ۵ بخش برترین‌های AFC
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پنالتی برای ایران مقابل تانزانیا درست نبود/ محمد محبی باید اخراج می‌شد
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
نگاهی به عملکرد بازیکنان ایران در دیدار با تیم ملی فوتبال تانزانیا
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
اعتراض سرمربی عراق: این بی‌عدالتی است
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
پرسپولیسی ها نقره داغ شدند
باشگاه پرسپولیس برگزاری دربی در قطر را تکذیب کرد
آخرین اخبار
پوستر ویژه المپیاکوس برای مهدی طارمی
بیرانوند: نمی‌دانم چرا مردم از تیم ملی راضی نیستند/ رسانه‌ها مقصرند!
تیم قهرمان جهان لنگ ۸ میلیارد تومان!
پارا تنیس‌روی‌میز قهرمانی آسیا؛ غلامی و مدحج حذف شدند
صعود اسنوکرباز ایران به مسابقات آزاد انگستان با شکست حریف ایرلندی
بازدید دبیرکل انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی از امکانات ایران
رکورد چشم‌گیر انگلیس با توخل
باشگاه پرسپولیس برگزاری دربی در قطر را تکذیب کرد
درآمد ۲۴۰ میلیارد ریالی فدراسیون فوتبال از جیب باشگاه‌ها
دروازه بان فولاد زیر تیغ جراحان رفت
اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال
میزبانی گیلان در المپیاد استعدادهای برتر اینلاین فری استایل
توخل: کین بهترین مهاجمی است که تاکنون داشته‌ام
عضو جدید هیات مدیره استقلال مشخص شد
تاجرنیا: ورزشگاه امام رضا مشکلی برای میزبانی از داربی ندارد
دبیرکل انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی وارد ایران شد
مسابقات فوتسال کافا به سال ۲۰۲۶ موکول شد
اعتراض سرمربی عراق: این بی‌عدالتی است
نگاهی به عملکرد بازیکنان ایران در دیدار با تیم ملی فوتبال تانزانیا
به نقش کلیدی خود در اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی عمل کنید
پیام رئیس فدراسیون نابینایان در روز جهانی عصای سفید
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
سرمربی تانزانیا: شکست مقابل ایران طبیعی بود، اما تیمم آینده‌دار است
جای خالی مدال جهانی در ویترین افتخارات «مبینا نعمت زاده»
پرسپولیسی ها نقره داغ شدند
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
صعود سنگال و ساحل‌عاج به جام جهانی ۲۰۲۶