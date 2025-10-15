باشگاه المپیاکوس یونان با انتشار تصویری از مهدی طارمی برای کسب جایزه برترین لژیونر سال قاره آسیا حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم برترین‌های فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۵، فردا پنج‌شنبه ۲۴ مهر، در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود. مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه المپیاکوس یونان، نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن بین‌المللی (لژیونر) قاره آسیا است و برای کسب این جایزه، لی کانگ این از کره جنوبی و کوبو از ژاپن را پیش رو دارد.

باشگاه المپیاکوس یونان نیز در حمایت از طارمی، پوستر اختصاصی‌ای با تصویر این بازیکن در صفحه مجازی خود منتشر کرده است که روی آن با رسم‌الخط فارسی نوشته شده بود: «موفق باشید».