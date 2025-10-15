شهرداری غزه با وجود کمبود شدید تجهیزات، عملیات پاکسازی آوار را آغاز کرده تا بازگشت صد‌ها هزار فلسطینی به مناطق ویران‌شده شهر را ممکن کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شهرداری غزه پاکسازی انبوه آوار به جا مانده از دو سال بمباران بی‌امان رژیم اسرائیل را آغاز کرده است تا به فلسطینی‌ها کمک کند به محله‌های خود بازگردند.

دفاع مدنی غزه اعلام کرده که از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس، حدود نیم میلیون فلسطینی به شهر غزه و مناطق شمالی بازگشته‌اند، حتی با وجود اینکه مقیاس ویرانی بسیار گسترده است.

یحیی السراج، شهردار شهر غزه گفت که اولویت اصلی شهرداری آماده‌سازی برای بازگشت خانواده‌ها از جنوب نوار غزه است. او به خبرنگاران گفت: «ظرفیت ما تقریباً صفر است. اما با چندین نهاد در تماس هستیم تا تجهیزات لازم را در اسرع وقت تأمین کنیم.»

او افزود که شهرداری هنوز تجهیزات درخواستی خود از جمله ژنراتور‌های برق، قطعات یدکی و ماشین‌آلات سنگین که همگی برای بازگشایی جاده‌های اصلی مورد نیاز هستند را دریافت نکرده است. السراج گفت: «جامعه بین‌المللی باید فوراً چادر و کاروان برای کمک به خانواده‌ها در زمستان پیش رو فراهم کند.»

او خاطرنشان کرد که بیش از ۸۵ درصد از ماشین‌آلات سنگین شهرداری نابود شده و عملیات بازسازی را به شدت مختل کرده است. شهرداری یک طرح بازیابی سه مرحله‌ای برای دولت‌های محلی غزه ارائه کرده است که در حال حاضر توسط شرکای بین‌المللی در دست بررسی است.

این مقام فلسطینی تأکید کرد: «تأمین آب، پاکسازی خیابان‌ها، جمع‌آوری زباله و تعمیر سیستم‌های فاضلاب اکنون فوری‌ترین اولویت‌های ما هستند». 

نزدیک به ۱.۹ میلیون نفر از فلسطینیان از روز جمعه شروع به بازگشت به شهر‌ها و محله‌های خود کرده‌اند، اما تقریبا هیچ چیزی سر جای خود نیست. خانه‌های آنها با خاک یکسان شده، خیابان‌ها به ویرانه تبدیل شده و خدمات ضروری آب و برق از بین رفته است. بسیاری از افراد می‌گویند که حتی جایی ندارند تا چادر‌هایی که با خود آورده‌اند، برپا کنند.

گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل تقریباً ۸۰ درصد از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های غزه را ویران کرده و این منطقه محصور را بدون آب، برق، سوخت یا مراقبت‌های پزشکی، به عبارت دیگر بدون زیرساخت های اولیه زندگی، گذاشته است.

منبع: قدس نیوز/ روزنامه الاهرام

